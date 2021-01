Sennwald/Salez/Frümsen Strassen wegen Lawinen- und Einsturzgefahr gesperrt In der Gemeinde Sennwald musste die Feuerwehr mehrere Strassen sperren.

Die Strasse Aspe–Wis in Frümsen ist gesperrt. Feuerwehr Sennwald

(wo) Wie die Feuerwehr Sennwald am Samstag auf ihrer Facebook-Seite vermeldete, ist in Frümsen die Strasse Aspe–Wis bis auf weiteres gesperrt. Dies aufgrund hoher Lawinengefahr. Auch in Sennwald kam es zu Sperrungen: Der Fussweg ab Unterstein/Buechen Richtung Britschli sowie die Strasse in Richtung Schwendi ab Cholgrueb sind bis auf weiteres gesperrt – auch wegen Lawinengefahr.

Auf Umwegen zur Autobahneinfahrt Sennwald

In der Nacht auf Sonntag folgte dann die nächste Strassensperrung, jedoch aufgrund eines einsturzgefährdeten Gebäudes im Burstriet in Salez. Die Ruggellerstrasse/Hofstrasse ab Verzweigung Burstriet bis Hof wurde gesperrt, da sich die einsturzgefährdete Halle nah an der Strasse befindet, wie Feuerwehrkommandant Marco Bertoldi sagt. «Bitte via Sennwald/Widdermoos/Industrie oder via Haag umfahren», schreibt die Feuerwehr in ihrer Meldung.