Kultur Lauter Einheimische und Heimgekommene: Werdenberger Kleintheater Fabriggli zeigt regionales Kulturschaffen Fabriggli bringt im September mehrere Aufführungen, die Bezug zum Werdenberg haben.

Kehrt mit der Formation Racine’s StimmFolk in seine Heimat zurück: Florian Glaus (rechts) ist am 9.September im Werdenberger Kleintheater Fabriggli zu Gast. Bild: PD

Einmal mehr präsentiert das Werdenberger Kleintheater Kulturschaffen von Einheimischen und solchen, die es hier einmal waren. Im September gibt es gleich vier Daten, an welchen Musizierende und Kunstschaffende mit Bezug zur Region Werdenberg die Bühne erklimmen.

Am 2. September feiert die Formation Caroline und das Triotop Premiere mit der Aufführung «A smile – and perhaps a tear». Das Quartett besteht aus Caroline Capiaghi (Erzählerin), Curdin Janett (Akkordeon), Hugo Niederberger (Sopransaxofon, Querflöte, Banjolele, Percussion), Egon Rietmann (Baritonsaxofon, Posaune, Eufonium, Kalimba).

Das Publikum erwartet ein Abend mit überraschender Musik und berührenden biografischen Geschichten. Eine Spurensuche, die in die Leben der begnadeten Sängerin und der drei herausragenden Künstler führt. Gemeint sind die Jazzsängerin Billie Holiday und die Musik- und Filmschaffenden Django Reinhardt, Fränzli Waser und Charlie Chaplin. Das Leben aller vier Persönlichkeiten bestand bekanntlich aus Höhen und Tiefen besonderer Tragweite. Glück und Schicksalsschläge begleiteten sie im Leben mit Konstanz.

Am 9. September ist im Fabriggli die A-capella-Band Racine’s StimmFolk zu hören. Mit dabei ist der in Buchs aufgewachsene Florian Glaus, der immer wieder gerne in sein einstiges Daheim zurückkehrt. Diesmal bringt er seine Vocalband mit. Das Ziel: In Buchs gemeinsam aus voller Kehle und frohem Herzen zu singen. Begleitet wird er von Marianne Racine, Meret Roth und Fabian Carisch. Das Repertoire reicht von Renaissance bis Pop, zur Geltung kommen schweizerisches Liedgut, Songperlen, Gassenhauer, neue Tänze und alte Lieder.

Am 15.September steht eine Vernissage auf dem Programm. Der Buchser Adrian Scherrer entfaltet einmal mehr seine visuelle Kreativität abseits des Alltäglichen. Die Natur als ursprüngliche Unordnung ist die Inspiration für seine neuen Gemälde. Seit drei Jahren beschäftigt er sich mit dem wild wachsenden Wald, den er aus dem Fenster auf der Rückseite seines Ateliers sieht: «Dabei erblicke ich Chaos. Dieses Komplexe und die dunkle Tiefe des Waldes faszinieren mich.» Das mit elektronischen Geräten musizierende Duo Berzerk Mechatron wird die Bilder während der Vernissage klanglich interpretieren.

Am 30.September zu Gast im Werdenberger Kleintheater ist die Wave-Rock-Band The Beauty of Gemina – Musik zwischen dunkler Schönheit, leidenschaftlich-berührenden Melodien und erdigem Folk. Treue Fans, Konzerte in aller Welt, Chartplatzierungen, Titelgeschichten in Musikmagazinen: Der charismatische Songschreiber, Sänger, Arrangeur und Produzent Michael Sele, aufgewachsen in Trübbach, hat mit seiner Band The Beauty of Gemina viel erreicht. (ab)