Lauf-Treff Buchs hat einen neuen Vorstand Obwohl die Vereinsversammlung nicht hat stattfinden können, erlauben es die Statuten, dass der Lauf-Treff neue Vorstandsmitglied ernannt hat. Diese sollen raschmöglichst von den Mitgliedern bestätigt werden.

Der neue Vorstand des Lauf-Treffs Buchs: Claudia Braun, Marco Belleri, Hildegard Fässler, Roland Müller, Sandra Akyel, Alexander Heim und Bernhard Vögeli (von links). Bild: PD

(pd) Wie viele andere Vereine in der Region und auch schweizweit, musste der Lauf-Treff Buchs seine Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit verschieben.

Vorgesehen war für diese Versammlung unter anderem die Neubestellung des Vorstands. Da dies die Statuten auch ohne Vereinsversammlung ermöglichen, hat der Lauf-Treff seit dem 15. März eine neue Leitung, die bei nächster Gelegenheit von den Mitgliedern bestätigt werden muss.

Roland Müller übernimmt Präsidium

Andreas Hofstetter tritt nach zehn Jahren erfolgreicher Leitung das Präsidium an Roland Müller ab. Sandra Akyel übernimmt von Brigitte Sprecher, die die Abteilung Walking von Anfang an mit auf- und ausgebaut hat, das Amt als Hauptleiterin Walking. Neu im Vorstand ist Marco Belleri.

Die beiden abtretenden Vorstandsmitglieder werden bei einem späteren Vereinsanlass gebührend geehrt und verabschiedet werden.

Im Moment ist es dem Lauf-Treff Buchs nicht möglich, seinem Hauptzweck, dem gemeinsamen Laufen und Walken aber auch das gemeinsame Teilnehmen an Laufveranstaltungen, nachzukommen. Sobald es die Umstände erlauben, werden die Trainings am Mittwochabend und am Sonntagmorgen wieder angeboten.