Sevelen Der Lastwagen, der die alte Kanalbrücke zum Einsturz brachte, war etwa 30,5 Tonnen schwer Die eingestürzte Brücke über den Werdenberger Binnenkanal in Sevelen wurde am Mittwoch aus dem Gewässerraum entfernt. Die Gründe für den Einsturz und weitere brennende Fragen sind noch Gegenstand von Untersuchungen.

Bis Mittwochmorgen war die eingestürzte Brücke abgebaut. Rechts die Überreste aus Stahl und Beton. Heini Schwendener

Am Dienstag, kurz nach 15.25 Uhr, ist eine Stahlbrücke über den Werdenberger Binnenkanal beim Inselweg eingestürzt, als ein Lastwagen diese befuhr. Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein Schaden für die Umwelt. Die Kantonspolizei ist dabei, die Umstände dieses Brückeneinsturzes zu klären. Am Mittwoch konnte sie darum viele offene Fragen noch nicht beantworten.

Offene Fragen zur Belastungsgrenze und Signalisation

Vor allem interessiert natürlich, für welche Lasten diese alte Brücke ausgelegt ist und ob sie überhaupt von einem schweren Lastwagen befahren werden darf. Es geht aber auch um Fragen der Signalisation und einer allfälligen Zu- oder Wegfahrt von dieser Brücke über eine Strasse, die nur mit Bewilligung befahren werden darf.

Die eingestürzte Brücke über den Werdenberger Binnenkanal am Dienstagnachmittag. Bild: Kapo St.Gallen

Sicher ist darum erst, dass ein 50-jähriger Lastwagenchauffeur mit seinem vierachsigen Lastwagen den Inselweg befuhr und den Binnenkanal auf der Stahlbrücke überquerte. Als sich der gesamte Lastwagen auf der Brücke befand, brach diese im hinteren Teil ein. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei stürzten die Brücke und der Lastwagen zusammen in die Tiefe. Am Lastwagen entstand kein Sachschaden und der Chauffeur blieb unverletzt.

Nicht voll beladen, aber doch 30,5 Tonnen schwer

Werner Marty Jun. von der Geschäftsleitung der Marty-Gruppe sagte auf Anfrage des W&O:

«Der Lastwagen war nicht voll beladen, wir gehen davon aus, dass er etwa 30,5 Tonnen schwer war.»

Über diese Brücke würden im Übrigen auch grosse landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren. Werner Marty ist vor allem froh, dass sich beim Brückeneinsturz niemand verletzte und dass auch keine Umweltschäden verursacht wurden.

Von der Brücke stehen nur noch die beidseitigen Fundamente. Bild: Heini Schwendener

Unmittelbar nach dem Vorfall habe das Unternehmen die Polizei informiert, aber auch den Fischereiverein und das Rheinunternehmen sowie das EW Sevelen, weil die Brücke auch eine Stromleitung hatte. Weitere Meldungen gingen an die Gemeinde Sevelen und an die Swisscom wegen derer Leitungen in diesem Gebiet. Und auch die Swissgrid wurde informiert, da es in Brückennähe eine Starkstromleitung gibt. Marty erzählt:

«Wir haben in der Folge eigene Einsatzkräfte und Maschinen organisiert und den Lastwagen noch am Dienstagnachmittag selbst geborgen.»

Weil die Wetterprognosen keinen Regen vorhersagten, blieb die eingebrochene Stahlbrücke über Nacht im Binnenkanal. Am Mittwochmorgen wurden aus Gründen des Hochwasserschutzes die Stahl- und Betonteile aus dem Gewässerraum entfernt. Alles Weitere sei nun Sache der polizeilichen Abklärungen.