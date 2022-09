Landwirtschaft Kleiner Käfer – grosser Schaden: Kanton St.Gallen verbietet Maisanbau in einigen Gemeinden Weil der Maiswurzelbohrer sich zunehmend in der Ostschweiz ausbreitet, ergreift der Kanton St.Gallen Gegenmassnahmen. Im nächsten Jahr ist der Anbau von Mais in einigen Gemeinden auf bestimmten Flächen untersagt.

Maiswurzelbohrer stammen ursprünglich aus Nordamerika und richten hierzulande grossen Schaden an. Bild: PD

Ein Schädling hat sich in der Ostschweiz angesiedelt: Im Rheintal und im Fürstenland ist in diesem Jahr der Maiswurzelbohrer entdeckt worden. Das Rheintal war bereits in den letzten beiden Jahren von diesem Schädling betroffen, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Wegen des grossen Schadenpotenzials müssen nun auch Bauern im Fürstenland sowie im Linthgebiet den Maisanbau einschränken.

Die Larven verursachen grosse Schäden Der Maiswurzelbohrer legt im Herbst seine Eier in bestehenden oder bereits abgeernteten Maisfeldern ab. Die Larven schlüpfen im nächsten Frühjahr/Frühsommer und machen ihren Reifungsfrass, indem sie die Wurzeln der Maispflanze fressen. Das verursacht bedeutende Schäden. Da die Larve auf Mais angewiesen ist, lässt sich der Käfer durch einen Anbauunterbruch von einem Jahr effizient bekämpfen. (pd)

Konkret heisst das: Rund um einen befallenen Standort darf kein Mais mehr in einem Radius von zehn Kilometern angebaut werden. So legt es eine Richtlinie des Bundes zur Verhinderung der Ausbreitung fest.

Deshalb ist es in den folgenden Gemeinden verboten, in Gebieten, welche im Zehn-Kilometer-Radius um die Befallsherde liegen, Mais anzubauen: Niederhelfenschwil, Niederbüren, Oberbüren, Flawil, Degersheim, Neckertal, Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Kirchberg, Eschenbach, Gommiswald, Mels, Rheineck und Thal.

In folgenden Gemeinden ist es verboten, auf Flächen Mais anzupflanzen, auf denen bereits 2022 Mais angebaut wurde: