Landespolizei ermittelt wegen Cybermobbing - und betont: «Das Internet ist kein rechtsfreier Raum»

Die Liechtensteinische Landespolizei ermittelt aktuell gegen einen Jugendlichen, der einen anderen Jugendlichen in den Sozialen Medien bedroht hat. Das hat sie am Freitagmorgen mitgeteilt. Sie weist Jugendliche ausdrücklich darauf hin, dass auch in der vermeintlichen Anonymität des Internets die rechtlichen Regeln einzuhalten sind.