Kommentar Land und Frau haben bei der Mehrheit des Souveräns gestochen

Thomas Schwizer, Chefredaktor Werdenberger & Obertoggenburger Bild: Urs Bucher

Nach dem knappen Ergebnis am 8. März war das Rennen am Sonntag unter den erneut antretenden Laura Bucher, Michael Götte und Beat Tinner offen wie selten bei solchen Wahlen. Es war ein spezieller Wahlgang um die noch offenen zwei Sitze in der St. Galler Regierung. Einen publikumswirksamen Wahlkampf zu führen war schwierig, denn öffentliche Wahlveranstaltungen und Diskussionsanlässe konnten wegen der Massnahmen gegen das Coronavirus nicht durchgeführt werden.

Es galt, sich für zwei der drei Kandidierenden zu entscheiden, für welche allesamt gute Gründe ins Feld geführt werden konnten und die allesamt, aufgrund ihres beruflichen und politischen Wirkens, über das Prädikat «fähig für dieses Amt» verfügten.

Beat Tinner und Laura Bucher werden ab dem 1. Juni die St. Galler Regierung komplettieren. Mit Tinners Wahl hat die FDP ihren zweiten Sitz verteidigt, mit Buchers Wahl hat die SP das gleiche geschafft.

Im Fall von Beat Tinner hat sich nun die Entscheidung der FDP-Delegierten für die politische Erfahrung statt für die diesbezüglich noch wenig erfahrene Frau als richtig erwiesen.

Die SVP dagegen ist einmal mehr – wenn auch nur knapp – mit ihrem mathematisch berechtigten Anspruch gescheitert, als klar stärkste Partei im Kantonsrat eine doppelte Regierungsvertretung stellen zu wollen.

Letztlich zeigte sich einmal mehr: Viele Bürgerinnen und Bürger, gerade in städtischen Gebieten, wollen der SVP (noch?) keine zusätzliche Regierungsverantwortung geben.

Auch wenn mit Michael Götte diesmal durchaus ein gemässigter Kandidat der Partei zur Wahl stand.

Der St. Galler Souverän hat sich am Sonntag schliesslich mehrheitlich gegen die SVP und für eine stärkere Frauenvertretung durch Laura Bucher (SP) und für eine Vertretung des ländlichen, südlichen Kantonsteils durch Beat Tinner (FDP) ausgesprochen. Beide bringen durchaus Stärken mit, ihren wichtigen Beitrag in der Kantonsregierung zu leisten – und zwar nicht nur als Frau oder als Vertreter der Regionen Werdenberg und Sarganserland.