Lagernotizen Herbstlager im Berner Oberland: 20 Kinder aus dem Obertoggenburg quartierten in Gstaad Voller Erwartungen versammelten sich vor kurzem mehr als 20 Kinder und Jugendliche der «Seelsorgeeinheit» Obertoggenburg zusammen mit einer Handvoll Lagerleitern vor der Katholischen Kirche Ebnat-Kappel.

Im Herbstlager in Gsteig gab es viel zu erleben. Bild: PD

Anlass dazu gab das bevorstehende, traditionelle Herbstlager der Seelsorgeeinheit Obertoggenburg. Dieses Jahr ging es ins Berner Oberland, nach Gsteig bei Gstaad. Nach dem Gottesdienst mit Reisesegen und einer fünfstündigen Zugfahrt quartierte man sich im Lagerhaus Heitimatte ein.

Nach dem diesjährigen Lagermotto «Top, die Wette gilt» standen an jedem Wochentag spannende und herausfordernde Aktivitäten im Raum Gsteig auf dem Programm. Von einem kniffligen XXL-Monopoly im Dorf über ein «Duell um die Welt» rund um das Lagerhaus bis hin zu klassischen Programmpunkten wie einem Foto-OL oder einem grossen «Capture The Flag» boten sich den Teilnehmenden immer wieder Gelegenheiten, ihre Geschicklichkeitsqualitäten unter Beweis zu stellen und sich mit ihren Freunden auf spielerische Art und Weise in der Natur zu bewegen.

Für eine optimale Stärkung war das Küchenteam stets besorgt und verwöhnte die Teilnehmenden mit kulinarischer Feinkost. Die Höhepunkte bildeten die gemeinsamen Besuche des Hallenbades und der Minigolfanlage im Sportzentrum Gstaad gegen Ende der Woche. Auch eine grosse Wanderung durfte dieses Jahr nicht fehlen.

Vom Lagerhaus führte ein aussichtsreicher Weg auf die Höji Wispile und wieder zurück nach Gsteig. Die gesamte Woche über meinte es Petrus gut und bescherte fast ausschliesslich warme Temperaturen und Sonnenschein. Abgerundet wurde die Woche mit einem Casinoabend, einer Kinderdisco und einem «Wetten, dass...», an dem teils sehr skurrile Wetten eingereicht wurden. Müde und erschöpft, aber mit vielen positiven Erinnerungen an die vergangenen Tage kehrten alle nach Ebnat-Kappel zurück. (pd)