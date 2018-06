Läden dürfen definitiv länger offen sein Da in Gams das fakultative Referendum gegen das neue Ladenöffnungsreglement nicht ergriffen wurde, tritt der Erlass per 1. Juli in Kraft.

Einkaufen ist in Gams am Freitag bis 21 Uhr möglich. (Bild: Christian Beutler/Keystone)

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Konsumgenossenschaft Gams beschlossen, dass für die Läden des Detailhandels in der Gemeinde Gams ein Abendverkauf in der Woche ermöglicht werden soll. Dazu hat der Gemeinderat ein Ladenöffnungsreglement erlassen. Damit haben die Gamser Geschäfte die Möglichkeit, ihre Läden jeweils am Freitag bis 21 Uhr geöffnet zu halten.Ausserdem wird auch ein Sonntagsverkauf während der Adventszeit geregelt. Das Ladenöffnungsreglement war bis am Montag in Gams aufgelegt. Da das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde, tritt der Erlass per 1. Juli in Kraft.

Das Reglement kann jederzeit im Online-Schalter auf der Website der Gemeinde Gams eingesehen oder heruntergeladen werden. (wo)