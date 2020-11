Weil Lichterumzug abgesagt wurde: Buchser Schule La Nave lässt eine Lichtbotschaft leuchten Die Worte Zusammenhalt, Glück und Freude empfand die Schulgemeinschaft der La Nave als die wichtigsten Botschaften, die sie in die Welt leuchten lassen wollten.

Drohnenaufnahme der Lichtbotschaft bei der Schule La Nave an der Lagerstrasse in Buchs. Bild: PD

Da der Lichterumzug diesmal aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde, stellten die Kinder ihre selbst gemachten Laternen am vergangenen Donnerstag im Schulhaus auf und legten mit 1200 Rechaudkerzen die Worte Zusammenhalt, Glück und Freude auf den Pausenplatz.

Auch nach dem Unterricht im Einsatz

Nun erstrahlt das Gebäude an der Lagerstrasse 24 in Buchs täglich durch die Laternen der Kinder und erinnert an das Quartalsthema «Lichtermeer/Mehr Lichter».

Viele Kinder begleiteten die Aktion auch nach dem Unterricht freiwillig, indem sie nochmals zur Schule zurückkamen, um ihre Laternen im Dunkeln zu bewundern und sie auch ihren Eltern im Vorbeigehen zu zeigen. Dies zeige den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft auch in dieser unsicheren Zeit und gebe Hoffnung, dass die Kinder das Glück und die Freude auch jetzt erleben und weitertragen können, teilt die Schule La Nave mit.