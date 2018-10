Kurzarbeit für rund 400 Mitarbeitende der VAT in Haag Die VAT Gruppe hat heute angekündigt, dass sie für rund 400 Produktionsmitarbeitende bei der VAT Vakuumventile AG Kurzarbeit einführen wird. Diese Massnahme erfolgt aufgrund der bereits früher kommunizierten Abschwächung in einigen Absatzmärkten, vor allem bei Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Thomas Schwizer

Das entsprechende Gesuch ist vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen bewilligt worden, wie die VAT am Mittwochmorgen mitteilte. Nicht betroffen von dieser Massnahme ist das Geschäft für Membranbälge der Comvat AG.

Das Programm wird am 15.Oktober 2018 gestartet und in einer ersten Phase bis zum 31.Dezember 2018 begrenzt sein. "Es wird sich weder für die Kunden noch auf die Produktqualität in irgendeiner Form nachteilig auswirken", schreibt das börsenkotierte Unternehmen

Marktabschwächung als Grund

Wie bereits anlässlich der Publikation des Trading Updates zum 1.Quartal 2018 im April und der darauf folgenden Anpassung des Jahresausblickes vom 2.August 2018 kommuniziert, ist VAT mit einer Marktkorrektur infolge signifikanter Kapazitätsausweitungen bei den Halbleiterherstellern im Jahr 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 konfrontiert. Diese müssten nun verdaut werden.

VAT, der führende globale Entwickler, Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Vakuumventilen erwartet weiterhin ein Wachstum in den wichtigsten Absatzmärkten - jedoch mit einer moderateren Rate. Das ist darauf zurückzuführen, dass diverse grössere Fabrikerweiterungen in der Halbleiter- und Displayindustrie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden.

Zukunftsaussichten bleiben positiv

Das Unternehmen beurteilt die Zukunftsaussichten für VAT und die fundamentalen Wachstumstreiber für das VAT-Geschäft wie die Digitalisierung, das Internet der Dinge, selbstfahrende Fahrzeuge etc. aber als positiv. VAT erwartet deshalb in Zukunft wieder positivere Wachstumsimpulse.

Mit der Einführung der Kurzarbeit zeige VAT "ein klares Bekenntnis zur hochqualifizierten Belegschaft in Erwartung sich wieder verbessender Wachstumsraten", heisst es in der Mitteilung weiter.