Stand-up-Paddlerin kurz vor dem Ertrinken aus Walensee gerettet – viele Wassersportler kennen die gesetzlichen Vorschriften nicht

Eine Stand-up-Paddlerin fällt bei Wellengang und Wind in den Walensee. Eine Passantin beobachtet dies und setzt einen Notruf ab. Die Seerettung Weesen rettet die Stand-up-Paddlerin in letzter Minute. Viele Leute würden die Gesetze auf dem Wasser nicht kennen und seien sich der Gefahren und Folgen nicht bewusst, so die Seerettung.