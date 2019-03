Kupferkabel von Baustelle in Sennwald gestohlen

Zwischen Donnerstag um 17.45 Uhr und Freitag um 10.30 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft an der Sägengass in Sennwald in eine sich im Rohbau befindende Baustelle eingebrochen. Daraus stahl sie mehrere Rollen mit Kupferkabeln.