Kunstausstellung Zürcher Hochschule der Künste sammelt Geld für ukrainische Studenten – dabei kommt eine Auktions-Software aus Vaduz zum Einsatz Eine Auktions-Software der Kyberna unterstützt die Kunstausstellung der Zürcher Hochschule der Künste zugunsten Studierender aus der Ukraine.

Das Projekt Pillow.Book funktioniert für die ukrainische Künstlerin Alina Kopytsia als eine Form von Kriegstherapie.

Gestern Montag startete die Schweizer Kunstausstellung «Attitude», begleitet von einer Online-Auktion, die mit Hilfe einer Software-Lösung aus Liechtenstein Objekte für einen guten Zweck versteigert. Die Zürcher Hochschule der Künste auktioniert in Zusammenarbeit mit der Fondation ZHdK Kunstobjekte für Ukrainische Studenten in Notlage.

Die Zürcher Hochschule der Künste stiess auf der Suche nach einer Online-Auktionslösung auf das in Vaduz ansässige IT- Unternehmen Kyberna, das auch in Buchs einen Standort betreibt. Da deren Geschäftsleitung von der Idee stark angetan war und die Bestrebungen für einen guten Zweck unterstützen wollte, entschied sie sich, einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Vorhabens zu leisten.

Die Kunstwerke vermitteln eine aktuelle Haltung

Im Rahmen des Jahresberichts 2021 haben sich Studierende des Departements Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste mit dem Thema «Haltung» auseinandergesetzt. Dabei entstanden sind Bilder, Objekte und Installationen, die verdeutlichen, dass Haltung sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen kann. Die Kunstwerke können vor Ort in einer Ausstellung besichtigt und in Zusammenarbeit mit der Fondation ZHdK über die Online-Plattform von Kyberna ersteigert werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Verantwortlichen.

Erlös hälftig an Fondation und Kunstschaffende

Der Erlös geht zu 50 Prozent an die Künstlerinnen und Künstler und zu 50 Prozent an den Solidaritätsfonds der Fondation ZHdK, die damit gezielt ZHdK-Studierende aus der Ukraine in finanziellen Notlagen unterstützen wird. Die Ausstellung sowie die Online-Auktion in der Kaskadenhalle (Ebene 5) im Toni- Areal an der Pfingstweidstrasse 96 in Zürich sind bis am 14. April geöffnet. (pd)