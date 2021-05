Kunst «Wahres Glück ist, wenn die anderen glücklich sind»: Rolf Hohmeister eröffnete die Bad Ragartz in entspannter Atmosphäre Ohne offiziellen Festakt, aber schliesslich doch mit viel verteiltem Volk im Gelände, ist am Samstag in Bad Ragaz die 8. Schweizerische Triennale der Skulptur eröffnet worden. Bei Kaiserwetter schlenderten Tausende Menschen durch den Kurort, erfreuten sind an der Kunst im Speziellen und am Leben im Allgemeinen.

Die Bad Ragartz bietet Kunst zum Staunen, Anfassen aber auch zum Spielen. Wie hier beim Werk Marta and l'Elefante von Stefano Bombardieri Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

So international, wie es die Ausrichtung des Hauses nun einmal vorgibt, steht es neuerdings in grossen Lettern in Englisch auf dem Dach des «Quellenhofs»: «Everything is going to be alright» – «Alles wird wieder gut sein». Natürlich, noch ist es nicht so weit. Noch ist die Coronapandemie nicht vorbei. Noch kann eine Kunstausstellung wie die Bad Ragartz nicht machen, wie sie will, und noch gibt es in solchen Momenten keine grossen Startpartys, sondern «stille Eröffnungsfeiern».

Doch wer am Samstag gesehen hat, wie sich Menschen mit fröhlichen Gesichtern an der Kunst, am Sonnenschein und am Leben erfreuten, der hatte tatsächlich das Gefühl, dass schon jetzt «everything» wieder «alright» ist.

Menschen flanierten und zückten das Smartphone

Der Eröffnungstag lockte denn auch Tausende Besucherinnen und Besucher nach Bad Ragaz. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der Hauptstrasse, der Andrang war gross. Die Menschen flanierten – pandemiekonform im Freien und mit Abstand – durch Kurpark, Dorf und um den Giessensee. Oft mit gezücktem Smartphone, um festzuhalten, was Augen und Herz erfreute, erstaunte, beeindruckte.

Die Akkus laufen heiss: Das Werk Emotionen von Franziska John ist nur eines von zahlreichen Sujets, das zum Fotografieren einlädt. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Der strahlendste aller Strahler in der Botanik war dabei «Mr. Bad Ragartz», Rolf Hohmeister, der zusammen mit seiner Frau Esther gefühlt überall im Gelände anzutreffen war und unter anderem «Triennale-Bier» verteilte. Die Hohmeisters hatten für den Samstag viele der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler eingeladen.

Ein Ruf, der nicht ungehört blieb. Deutlich mehr als die Hälfte von ihnen schaffte es schliesslich trotz Reiseeinschränkungen in den Kurort, platzierte sich neben den eigenen Ausstellungsobjekten und plauderte zwanglos mit dem Publikum. So wie etwa Adrian Künzi aus Dürnten, der bei der Brücke neben dem «Löwen» Schiffe auf Stelzen und in Valens beispielsweise ein Haus auf Stelzen neben der Kirche ausstellt.

Wie praktisch alle seiner Berufskollegen zeigte sich Künzi sehr angetan von der samstäglichen «Nicht-Eröffnungsfeier» und der Nähe zu den Besucherinnen und Besuchern, die der spezielle Rahmen mit sich brachte. Künzi macht sogar den Vorschlag, die Bad Ragartz auch künftig in solch entspanntem Rahmen zu eröffnen.

Stille Beobachter des Golfspiels: Liu Yonggang schuf das Werk Umarmung der Liebe. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

«Es ist der Himmel»

Ein Anliegen, das bei Rolf Hohmeister auf offene Ohren stossen könnte. Denn auch der zeigte sich restlos begeistert von der «neuen Realität» am ersten Tag der Bad Ragartz: «Wahres Glück ist, wenn die anderen glücklich sind», sagte Hohmeister und ergänzt:

«Deshalb kann es im Moment keinen glücklicheren Menschen als mich geben.»

Insbesondere freue er sich darüber, dass «die Menschen das Geschenk der Kunst annehmen». Es sei unglaublich beeindruckend, wie still das Ganze ablaufe, obwohl so viele Menschen sich durch die Skulpturen bewegen. «Das ist ‘Heaven’ – das ist der Himmel!», sagte Rolf Hohmeister, dessen Euphorie gar gross genug für einen Sprung in die Zukunft war: «Ich möchte jetzt schon sagen, dass am 9. Mai 2024 die 9. Triennale eröffnet wird und die 10. Ausgabe im 2027 ist ebenfalls schon vorbereitet. Freut euch auf Kunst, wir freuen uns auf euch.»

Komplett ausgebuchte Führungen

Bei vielen Skulpturen konnte man sich mit den Künstlern bei einem kühlen Bad-Ragartz-Bier über ihr Schaffen und die Kunst an sich unterhalten. Ohne Scheu, in zwanglosen Gesprächen.

Ein Hingucker in mehrfacher Ausführung: Liu Ruowang schuf Original Sin. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Auf dem Dorfplatz schenkten die Organisatoren nachmittags einen Apéro aus, alle Restaurantterrassen waren geöffnet und empfingen Gäste. Ein bisschen wie in den Ferien fühlte es sich an beim Spaziergang durchs Dorf. Und so voller Leben – und dies trotz Einhaltung der Coronavorschriften.

Die öffentlichen Führungen waren schon am ersten Tag der Ausstellung ausgebucht, war vonseiten Heidiland Tourismus zu hören. Erst gegen Abend wurde es auf den Strassen und Wegen wieder ruhiger. Und als der «Manipulator» nach dem Eindunkeln auf dem Guschakopf «zum Leben erwachte», hüllten sich die Skulpturen unten im Dorf nach einem aufregenden Tag schliesslich in den Mantel der Nacht.

Die Stimmung an diesem Wochenende war geprägt von Freude, Heiterkeit, Unbeschwertheit. Und über allem schwebte eine Art Magie, weil die Eröffnung in Stille, also ohne Fest, ohne Feuerwerk und ohne Eröffnungsrede über die Bühne gegangen ist – und doch jeden berührte. Oder vielleicht gerade deswegen berührte.

Kunst oder Spielobjekt? Dies liegt wohl im Auge des Betrachters. Die Kinder finden das Werk Blau III von Werner Bitzigeio jedenfalls zum Verweilen schön. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

2400 Tonnen Kunst für alle frei zugänglich

Die diesjährige Bad Ragartz wartet auf mit rund 2400 Tonnen Kunst, verteilt auf rund 400 Skulpturen von über 80 Kunstschaffenden aus 16 Ländern. Zu sehen gibt es das alles in Bad Ragaz und als Premiere auch in Valens, wo ein Rundgang um die Rehaklinik zum Flanieren einlädt. Die Kleinskulpturen sind an ihrem angestammten Platz im Alten Bad Pfäfers anzutreffen. Dies noch bis zum 31. Oktober – und wie immer für alle ohne Schranken und ohne Eintritt frei zugänglich.