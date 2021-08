Kunst «Stricken macht mich glücklich»: Strickkünstlerin Madame Tricot stellt im Museümli Buchs aus Am Samstag, 21. August, kommt Madame Tricot ins Museümli. Die Strickkünstlerin widmet ihre Ausstellung dem hundertsten Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt.

Die Strickkünstlerin Madame Tricot lebt und arbeitet in Wil. Bild: PD

(pd) In seiner Erzählung «Die Panne» verstricken sich ein paar ältere Herren während eines opulenten Abendmahls in ein Gerichtsspiel. Der Abend ist eine kulinarische Gratwanderung mit dramatischem Ausgang. Madame Tricot führt die Besucher zu Tisch.

Sie strickt auch Fleisch und menschliche Organe

Dominique Kähler Schweizer, geboren in Paris, lebt und arbeitet in Wil. Nach dem Studium der Medizin und Kunstgeschichte arbeitete sie als Psychiaterin und Ärztin für Naturheilkunde. Sie ist eine Grenzgängerin, liebt Humor und Kitsch, das Makabre, Abgründige und Zweideutige. Die Grenze zwischen Leben und Tod interessiert sie seit jeher. Deshalb strickt sie mit Vorliebe menschliche Organe, so akribisch genau, dass sie als Modell dienen könnten. Oder Verderbliches wie Schimmelkäse oder Fleisch, dessen Verwesungsprozess bereits eingesetzt hat. Da erstaunt es nicht, dass sie sich als Medizinerin intensiv mit der Blutegeltherapie beschäftigt hat.

Das Handwerk sich selber beigebracht

Das rein Nette, Liebliche, Brave und das Zweidimensionale ist Madame Tricot zu langweilig. Ihr Handwerk im 3D-Stricken hat sie sich selbst beigebracht und bis zur Virtuosität weiterentwickelt. Zuweilen hat sie zehn Stricknadeln und zig Wollfäden gleichzeitig im Griff. «Stricken macht mich glücklich», erklärt sie ihre Leidenschaft. Es sei wie Meditation und die beste Therapie, um das Schwere ins Leichte zu verwandeln. Und genau das scheint ihre künstlerische Motivation zu sein.

2015 erhielt Madame Tricot einen Förderpreis

Grosse Bekanntheit erreichte Madame Tricot mit einer gestrickten Metzgerei – als Hommage an die Boucherie in Paris Montmartre, wo sie aufgewachsen ist. 2017 war diese Teil der Ausstellung «Was isst die Schweiz?» im Landesmuseum. Ihre Arbeiten wurden in Museen im In- und Ausland gezeigt. Im Buch «Delicatessen» gibt sie einen Einblick in ihr grosses Schaffen, welches 2015 mit einem Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung geehrt wurde.

Das Team der Bureauvulkanmaschinenfreunde und -freundin lädt alle herzlich ein zum Besuch im Museümli (bei der Mühle Senn). Wie immer, von Punkt 10 Uhr vormittags bis Punkt 18 Uhr abends. Im Museümli ist Maskenpflicht.