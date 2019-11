Kunst auf Leinwand und aus Stoffen Eine Ausstellung bei Wolle Gret in Buchs fasziniert durch die Verbindung mit Bildern und Kleidern. Sie ist von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10.November, geöffnet. Hansruedi Rohrer

Margrit Zimmermann zeigt an der Ausstellung nicht nur Werke mit Engeln, sondern auch «Seelenbilder» (links). (Bild: Hansruedi Rohrer)

Kunst, Karten, Klamotten, Ketten, dazu gibt es Kaffee, Kekse, Kerzenlicht und Kombinationen: bei Wolle Gret an der Bahnhofstrasse in Buchs wird eine besondere Ausstellung zelebriert, welche die Kunst auf Leinwand in Verbindung mit Kunst in der Mode zum Erlebnis machen.

Margrit Zimmermann ist nicht nur Inhaberin von Wolle Gret, sie präsentiert nun im Geschäft zwischen den Kollektionen der Mode auch neue und farbenfrohe Bilder und Kunstkarten. Einerseits sind es sanfte Engel auf Leinwand gemalt, welche adventliche Stimmung verbreiten, andererseits sind auch sogenannte «Seelenbilder» dazugekommen.

Wenn sie malt, vergisst sie die Zeit

Malen ist die Leidenschaft von Margrit Zimmermann, ebenso wie Mode. «Wenn ich male, vergesse ich die Zeit», sagt sie. In ihrer Freizeit widmet sich die Grabserin denn auch immer wieder dem gestalterischen Malen und Zeichnen. Kreative Formen und dezente Farben, gepaart mit der Moderne, finden sich in praktisch allen ihren Kunstgemälden.

Es sind Kunstwerke, die an der Ausstellung zu sehen sind und auch gekauft werden können. Zusätzlich wird Schmuck präsentiert; es sind Ketten von Larimara.

Flanieren durch das Wolle-Gret-Geschäft, sich in Sachen Kleidern beraten lassen, diskutieren, geniessen, für eine Weile innehalten und bei Kaffee und Kuchen gemütlich verweilen – die Ausstellung soll entspannende Wohlfühlmomente vermitteln.