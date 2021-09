Kultur Schlossbesichtigung mit Theaterstück: Pointiert, humorvoll und hintergründig: Ein verschwundener Sohn, ein Brief und eine Liebesgeschichte sind die wesentlichen Zutaten im Stück «Verschlossene Vergangenheit».

Die Klaviatur der Emotionen wie Egoismus, Neid, Macht und Liebe wird von den Schauspielern hervorragend umgesetzt. Robin Egloff

Im Schlosshof begrüssen Fidelia von und zu Schönenfels (Clarissa Nussbaumer) und ihr Mann Erik (Alois Ruch) als Schlossbesitzer die Theaterbesucher – und laden sie ein zur «Schlossbesichtigung als Kaufinteressenten». Denn ihnen selber ist das Schloss zu gross geworden. Der wahre Grund aber erschliesst sich dem Publikum erst später.

Es geht in den Wein- und den Turmkeller, wo sich mitten aus dem Publikum die Historikerin und Frauenforscherin Maria Jung (Anja Lassig) sowie Banker Robert Bergmoser (Kevin Oeler) ins Geschehen einmischen. Maria Jung ist auf der Suche nach einem geheimnisvollen Tagebuch der Frauen des Schlosses, um die Schlossgeschichte auch aus weiblicher Sicht beleuchten zu können. Der junge Banker Robert Bergmoser wiederum möchte das Schloss gleich sofort kaufen, um es zum neuen Sitz der Bergmoser Bank zu machen.

Auf der Suche: Wo ist das geheimnisvolle Tagebuch? Robin Egloff

Im Rittersaal karikieren die Schlossbesitzer zusammen mit ihren Nachbarn Alexander und Livia Blättler (Robin Egloff, Cornelia Truniger) sozusagen als «Theater im Theater» ein Festbankett im Jahre 1420 – köstlich, witzig, eindrücklich.

Der verschwundene Sohn sorgt für Verwirrung

Als jedoch Schlosswartin Lea Eggenberger (Rebecca Dütschler) per Beamer die verkaufsrelevanten Fakten präsentieren will, taucht der verschwundene Sohn Thomas (Philip Greiser) auf. Die Schlossherrin kollabiert, alle sind verwirrt. Doch die Schlosswartin und der Banker übernehmen die Führung, bis sich Frau und Herr von Schönenfels erholt haben.

In den weiteren Szenen kristallisieren sich langsam die Hintergründe des Verschwindens von Thomas heraus. Dabei spielen ein Brief sowie eine geheim gehaltene Liebe eine entscheidende Rolle, was letztlich im Dachgeschoss des Schlosses zur dramatischen Schlussszene führt. Doch mehr sei dazu an dieser Stelle nicht verraten. Denn noch stehen weitere, bereits ausverkaufte Aufführungen des Theaterstücks an.

Egoismus, Neid, Macht und Liebe

Die Musik der beiden Schwestern Patricia (Gitarre/Gesang) und Stefanie Fehr (Streichinstrumente/Gesang) setzen der Inszenierung das Pünktchen aufs «i». Ihre Klänge erfüllen das Schloss manchmal dezent im Hintergrund, dann wieder in die Szenen integriert. Besonders eindrücklich ist ihr A-cappella-Gesang, den sie in der «alten Küche» erklingen lassen.

Das Stück findet in unterschiedlichen Räumen des Schlosses statt. Robin Egloff

Autorin Claudia Ehrenzeller weist in ihrem Stück in erster Linie auf die in der Schloss-Geschichtsschreibung zu oft «vergessene» Rolle der Frauen hin. Pointiert, humorvoll – und hintergründig. Aber auch auf die Macht der Erwartung, mit der Eltern ihren Kindern die Freiheit rauben können, auf die verheerende Folge mangelnder Entscheidungsfreudigkeit und den Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt. Ehrenzeller spielt auch auf der Klaviatur der Emotionen wie Egoismus, Neid, Macht und Liebe; dies hervorragend umgesetzt von den acht Schauspielern.

Der Regisseurin gelingt es, das Schloss und seine Räumlichkeiten in einem ganz neuen Licht erscheinen zu lassen und mit besonderem Leben zu erfüllen. Kurzum: Der Buchserin ist es gelungen, ein sehens- und erlebenswertes Stück zu schreiben, das ihrem «Heimatschloss» auf besondere Art die Ehre erweist.