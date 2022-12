Kultur Modern und traditionell: Musikgesellschaft Azmoos begeistert mit Jahreskonzert Die Musikgesellschaft Azmoos spielte am Sonntag moderne und traditionelle Stücke an ihrem Jahreskonzert.

Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Azmoos fand unter der Leitung der neuen Dirigentin Gabriela Krauss statt. Bild: Katja Wohlwend

Nach zwei Jahren Un­terbrechung konnte das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Azmoos endlich wieder durchgeführt werden. Schon im August begannen hierfür die wöchentlichen Proben. Dieses Konzert wurde erstmals unter der Leitung der neuen Dirigentin Gabriela Krauss durchgeführt. «Es ist nicht leicht, einen guten Dirigenten zu finden. Deshalb freuen wir uns sehr und sind froh, dass wir mit Gabriela Krauss eine so gute Dirigentin gefunden haben», sagte Andre­as Classen, Präsident der Musikgesellschaft Azmoos.

Ein würdiges Denkmal gesetzt

Das Konzert fand am vergan­genen zweiten Adventssonntag in der evangelisch-reformierten Kirche in Azmoos statt. Es wurde eine bunte Mischung an musikalischen Leckerbissen ausgewählt. Ihr musikalisches Können stellte die Musikgesellschaft mit weltberühmten Klassikern wie zum Beispiel «Don’t Stop Me Now» von Queen oder «Hey Jude» von den Beatles unter Beweis. Ausserdem wurde der Hit «Heaven» der Schweizer Hard-Rock-Band Gotthard vorgeführt. Mit dieser Blasmusikversion setzte die Musikgesellschaft Azmoos der Rockhymne ein würdiges Denkmal. Die Musikanten und Musikantinnen der Musikgesellschaft Azmoos führten auch traditionelle Blasmusikstücke wie etwa «Fanfare Jubiloso» des Komponisten Ivo Kouwenhoven vor. Damit wussten sie das zahlreich erschienene Publikum in der Kirche zu begeistern.

Das Konzert wurde kurz unterbrochen, um drei Jubilare für ihre lange Mitgliedschaft im Verein zu ehren. Dem Saxofonisten Stefan Moser wurde für seine 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft gedankt. Ausserdem wurden Claudia Weidmann am Flügelhorn und Alexander Gabathuler an der Trompete für jeweils 35 Jahre bei der Musikgesellschaft Azmoos geehrt. Den drei Jubilaren zu Ehren wurde eine Polka gespielt.

Krönender Abschluss und Apéro nach Konzert

Nach anhaltendem Applaus wurde der Song «Perfect» vom britischen Popsänger Ed Sheeran als Zugabe gespielt. Das bildete den krönenden Abschluss. Nach dem Konzert lud die Musikgesellschaft zu einem kleinen Apéro und gemütlichem Beisammensein im Kirchgemeindehaus ein. So wurde das traditionelle Jahreskonzert der Musikgesellschaft Azmoos perfekt abgerundet.