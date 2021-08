Kultur Festival Vaduz Classic: Magische Momente der Filmmusik erleben Vier Tage im Zeichen grosser Filmmelodien bietet das Festival Vaduz Classic vom 26. bis 29. August.

Wer den «König der Löwen» gesehen und vor allem gehört hat, kennt die Stimme des Südafrikaners Lebo M. Lebo M Productions

(pd) Mit einem Jahr Verspätung finden Ende August internationale Klassikstars und weltbekannte Filmsongs zusammen. Werke von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms haben neben den berühmten Kinomelodien auch ihren Platz. «Ich freue mich sehr, dass wir unserem Publikum nun endlich die schönsten Werke der Filmmusik auf unserer grossen Open-Air-Bühne präsentieren können. Uns allen stehen magische Momente bevor», sagt Vaduz-Classic-Intendant Drazen Domjanic.

Es haben sich klangvolle Namen der klassischen Musik angekündigt. Die Formate reichen vom Kinoabend mit Livemusik auf dem Parkhausdach bis zum Galakonzert im Vaduzer-Saal.

Stargast zur Eröffnung des Festivals am Donnerstag, 26. August, um 20.30 Uhr ist Lebo M aus Südafrika. Der Komponist und Sänger ist weit über seine Heimat hinaus bekannt – als prägende Stimme des Disneyfilms «Der König der Löwen». Beim Open-Air-Konzert auf dem Dach des Parkhauses Marktplatz sind Melodien aus vielen Filmgenres (Western, Science-Fiction, Historienfilm) zu hören.

Finale mit 007 und Livemusik zum Film

Ludwig van Beethoven ist der Dreh- und Angelpunkt des Galakonzerts am zweiten Tag. Sein Klavierkonzert Nr. 6 in D-Dur, op. 61 interpretiert die Pianistin und Gewinnerin des Geza-Anda-Wettbewerbs Claire Huangci. Am Samstag spannen die beiden jungen Künstler Luka Sulic und Evgeny Genchev einen Bogen von Vivaldi und Brahms über Ennio Morricone bis hin zu Queen und Metallica.

Zum Finale am Sonntag, 29. August, gibt es ein Filmmusikspektakel: Hauptdarsteller sind das City Light Symphony Orchestra und «Casino Royale» – das erste James-Bond-Abenteuer mit Daniel Craig in der Titelrolle. Zum Kinofilm auf der grossen LED-Leinwand kommt die Filmmusik live hinzu, gespielt vom City Light Symphony Orchestra unter der Leitung von Kevin Griffiths. «Ein würdiger Abschluss eines facettenreichen Festivals», verspricht Drazen Domjanic.