Kultur Feierliche Stimmung an der Finissage Unter freiem Himmel erfreuten sich Kunstinteressierte an einem vielfältigen Programm.

Schaulustige wohnten dem Bronze-Schaugiessen bei. Bild: PD

(pd) Vier Wochen lang konnte in der ganzen Region die Ausstellung «Schönheit – Kunst im Werdenberg» besichtigt werden. Die rund 170 Werke von über 70 Künstlern wurden an der Finissage am Freitagabend in der Heuwiese, Weite, von den Initiatoren des Projekts, Julia Keller, Thomas Beerle, Helen und Fredy Sutter ein letztes Mal gewürdigt.

Die Finissage fand unter freiem Himmel statt. Kunstschaffende und Kunstinteressierte erfreuten sich einem vielfältigen Programm: Musik von der Band Gospelfragment, Kurt Siebers Bronzeschaugiessen und einer Lesung von Rudolf Egger und Wolfram Kaiser, bei der sich alles ums Essen drehte und einem darum das Wasser im Munde zusammenlief. Zum Glück konnte man sich anschliessend beim Kiosk der Heuwiese mit warmen Essen und Getränken verpflegen. Die Stimmung war feierlich, aber auch ein wenig wehmütig.

Preisverleihung «Machschönmit». Bild: PD

Eine Panne nach der anderen kaschiert

Clownin GeGa, die seit der Ausstellung «Schönheit» sehr kunstbegeistert ist, hatte dann noch ihren grossen Auftritt. Allerdings hatte sie sichtlich Mühe beim Aufstellen ihrer Staffelei. Mit viel Charme und gekonnten Tanzeinlangen versuchte sie, eine Panne nach der anderen zu kaschieren.

Am Ende hat sie eines geschafft, nämlich den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.