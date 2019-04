kuc-test W&O 2

«Ein guter Ausgleich zur Schule»

Annica Wenzel aus Gamprin (15 Jahre) und Nino Marty aus Grabs (12 Jahre) gefällt das Golfspielen sehr, auch weil man herausgefordert wird. Robert Kucera

Die 15-jährige Annica Wenzel hat schon früh mit diesem Sport begonnen. «Ich bin von klein auf am Golf spielen, also seit ich laufen kann», gibt sie Auskunft. Die Gamprinerin erzählt weiter, dass sie in sehr jungen Jahren schon mit Plastikschlägern rumgelaufen sei. Die Leidenschaft für diese Sportart übertrug sich von ihrer Familie nahtlos auf sie. Aus Gaudi wurde mit der Zeit Ernst, im Alter von acht Jahren trat sie dem Golfclub Gams-Werdenberg bei. Seit etwa vier Jahren im Training dabei ist auch der zwölfjährige Nino Marty aus Grabs. «Meine Eltern spielen Golf, also wollte ich es auch mal probieren. Es hat mir sofort Spass gemacht.»

Die Freude am Golf hielt bei beiden auch nach den ersten Trainings an. «Golf ist mein Lieblingshobby», sagt Wenzel. «Es ist ein super Sport und ein guter Ausgleich zur Schule.» Marty gefällt es, dass man dauernd unterwegs sei: «Ich finde es cool, in der Natur draussen zu sein.» Beim Golfspielen selbst gefällt dem Werdenberger eigentlich alles, «das lange Spiel geht aber am Besten».

Mit den unterschiedlichen Verhältnissen klarkommen

Leicht ist Golf allerdings nicht. «Man spielt an verschiedenen Orten, das ist eine Herausforderung», sagt Wenzel. «Das Schwierigste beim Golf ist, dass das Wetter und der Untergrund nie gleich sind. Es ist immer anders», ergänzt Marty. Mit den unterschiedlichen Verhältnissen müssen beide erst mal klarkommen. In den Trainings lernen sie die Basics dieser Sportart kennen, aber auch das Lesen der Bodenbeschaffenheiten, um zur richtigen Zeit den richtigen Schlag anzuwenden. Eine grosse Hilfe ist hier Paul Wesselingh. «Er ist erst seit kurzem da. Doch ich habe einen guten Eindruck gewonnen. Er ist nett, verständnisvoll und erklärt uns super, was man anders und besser machen kann», äussert sich Annica Wenzel begeistert. «Es macht Spass, mit ihm zu trainieren», bestätigt Nino Marty.

Mit seiner Art hat der Engländer im Golfclub Gams-Werdenberg neue Fans gewonnen und wird von Wenzel und Marty als Vorbild genannt. Auf ihre

Ziele angesprochen, ist sich das Duo

einig: Handicap laufend verbessern und Spass an dieser Sportart haben.

Dazu gehört auch das Studium von international tätigen Golfspielern. Wie den Proetten an den VP Bank Ladies Open, die im Mai auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg stattfinden. «Ich war schon letztes Jahr dabei. Es hat Spass gemacht, ihnen zuzuschauen», sagt Marty, der sehr wahrscheinlich wieder als Zuschauer hautnah dabei sein wird. Auch Wenzel will sich diesen Event nicht entgehen lassen: «Es ist quasi vor der Haustüre und eine super Gelegenheit zuzuschauen». (kuc)