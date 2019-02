Kritische Fragen zum Altersheim-Debakel blieben aus Die Schulratspräsidentin und der Gemeindepräsident der Gemeinde Sennwald

setzten die Besucher des Anlasses «Die Behörden informieren» über aktuelle Themen in Kenntnis. Corinne Hanselmann

Das neue Reservoir Aspen in Frümsen. (Bild: PD)

«Ich habe eindeutig zu spät reagiert», sagte Gemeindepräsident Peter Kindler gleich zu Beginn des Programmpunktes Altersheim Forstegg. Er übernehme dafür die volle Verantwortung. Das Heim hat drei Jahre nacheinander deutlich rote Zahlen geschrieben (W&O vom Samstag). Im Jahr 2018 schrieb es einen Verlust von einer halben Million Franken. Es sei aber kein Geld veruntreut worden, sondern es sei «im Heim versickert». Derzeit läuft eine Betriebsanalyse, es wird nach den genauen Gründen für das Defizit gesucht. Im März werden erste Resultate vorliegen. Dann wird über die weiteren Massnahmen entschieden. Kindler versprach:

«Eines ist sicher, so wahr ich hier stehe: Das wird bereinigt. Es tut mir wirklich Leid.»

Dank des Vertrauens, das der Gemeindepräsident in der Bevölkerung geniesst, und dank der guten finanziellen Lage der Gemeinde, kam es zu keinen kritischen Fragen oder Unmutsäusserungen zum Finanzdebakel des Altersheims.

Steuerfuss wird erneut gesenkt

Zuvor erläuterte Kindler einige Zahlen der Jahresrechnung 2018, die «erneut sehr erfreulich» abschloss. Der Ertragsüberschuss beträgt 3,6 Mio. Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 151900 Franken. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich neu auf 22,4 Mio. Franken. Der Bürgerversammlung wird beantragt, den Steuerfuss um 5 Prozent auf neu 93 Prozent zu senken. «Das können wir verantworten», so Kindler. Aber: «Ein Steuerfuss kann natürlich auch mal wieder steigen.» Er verwies diesbezüglich auf eine Änderung bei den Wirtschaftssteuern, die in den kommenden Jahren ansteht, und die Sennwald treffen werde.

Gemeinde will an Grundwasserpumpen festhalten

Im kommenden Jahr sieht die politische Gemeinde Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 4,2 Mio. Franken vor. 2 Mio. davon sind für den Neubau Werkhof geplant, 2 Mio. für die Wasserversorgung. Darin enthalten sind insbesondere die Sanierung des Grundwasserpumpwerks Herbrig in Salez, den Abschluss beim Neubau Aspen in Frümsen sowie die Hydrantennetzerneuerung im Gebiet Wis in Sax. «Wir haben uns viele Gedanken gemacht über das kostbare Gut Wasser und sind klar der Meinung, dass wir unsere Grundwasserpumpwerke nicht aufgeben werden», so Kindler. Im vergangenen heissen Sommer, als aus den Quellen in Sax praktisch kein Wasser mehr floss, leisteten die Grundwasserpumpen gute Arbeit.

Gemeinde wartet auf Bewilligung für Werkhof

«Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf die Baubewilligung für den neuen Werkhof», so Kindler. Es sei «zum wahnsinnig werden» mit dem Kanton. Die Bürgerschaft hat im November 2018 das Projekt Werkhof mit Sammelstelle in Frümsen für 4,2 Mio. Franken mit 79 Prozent Ja-Anteil gutgeheissen. Kindler zeigte ein Bild von versenkten Glassammelcontainern, die vor allem von Anwohnern gewünscht worden waren und die nun eingeplant sind. Nur der Einwurf ist überirdisch. Über die Heizung für den Werkhof habe man sich auch noch Gedanken gemacht. Man wolle nun eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren. Das komme dann mit dem Budget an der Bürgerversammlung im März noch zur Sprache.

30 Schulkinder mehr ab kommendem Sommer

Zu Beginn des Informationsabends hatte Schulratspräsidentin Laila Roduner über Aktuelles aus dem Bereich Schule berichtet. Per Ende 2018 wurden in den Sennwalder Schulen 566 Schülerinnen und Schüler in 35 Klassen unterrichtet. «Die Schülerzahlen sind wichtig für die Planung», so Roduner. Ab Sommer 2019 werden rund 30 Kinder mehr beschult in der Gemeinde.

Im Jahr 2018 wurden die Schulen Sennwald vom Amt für Volkswirtschaft durch die neue Abteilung Aufsicht und Schulqualität auditiert. Die Aufsicht habe ein gutes Zeugnis erteilt. Diesen positiven Bericht nahm der Schulrat natürlich gerne entgegen.

Die Rechnung 2018 der Schule schloss mit 10521655 Franken und damit um 2,8 Prozent oder 302945 Franken besser ab als budgetiert. Für 2019 sind 11141900 Franken budgetiert. Die Abweichung gegenüber dem Budget 2018 entsteht fast zur Hälfte durch anstehende Sanierungen an den Schulanlagen. Weitere rund 40 Prozent entstehen durch ordentliche Stufenanstiege und sonstige Lohnkosten. Abschliessend informierte Roduner über einige aktuelle Projekte. Im Schulhaus in Sennwald werde ab Sommer 2019 ein Schülerhort angeboten. Die Lehrplaneinführung werde im Schuljahr 2019/2020 abgeschlossen, die zweite Standortbestimmung sei Ende 2018 dem Amt für Volksschule eingereicht worden.

Rücktritt von Peter Kindler vor Ende der Amtsdauer

Zum Schluss gab Peter Kindler bekannt, dass er per Juni 2020 als Gemeindepräsident zurücktreten werde, damit ein geordneter Übergang an die Nachfolge möglich sei (W&O von gestern). Mit der Altersheim-Geschichte habe das nichts zu tun, beteuerte der Noch-Gemeindepräsident. «Es stinkt mir auch, dass dies nun zusammenfällt.» Diese Gedanken zum Rücktritt seien schon länger gereift.