Kriminalität Einbruch in Azmoos: Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 40'000 Franken gestohlen In der Nacht auf Mittwoch ist in Azmoos eine unbekannte Täterschaft in eine Geschäftsliegenschaft eingebrochen. Sie stahl aus einem Tresor Bargeld und Wertgegenstände und verursachte einen grossen Sachschaden.

Die unbekannte Täterschaft brach einen Tresor auf. Symbolbild Kapo SG

(kapo/wo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 00.25 Uhr bis kurz nach 2.15 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in eine Geschäftsliegenschaft an der Seidenbaumstrasse eingebrochen. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Innern hebelte sie mit Werkzeugen einen Tresor auf und stahl daraus Bargeld und Wertgegenstände von rund 40'000 Franken. Es entstand Sachschaden von über 10'000 Franken.