Kraftsport Fitnesstraining unter freiem Himmel: In Sevelen ist der neue Street-Workout-Park nun offen Die Gemeinde Sevelen bietet neu einen Street-Workout-Park. Am Sonntag wurde der offiziell übergeben und rege genutzt.

Kraftsport unter freiem Himmel: Die Jugendlichen und Erwachsenen freuten sich am Sonntag über die neue Anlage in Sevelen. Bild: pd

In unmittelbarer Nähe von Fussball- und Tennisplatz ergänzt die Installation eines Street-Workout-Parks das Sportangebot der Gemeinde. Workout im Fitnessstudio – vor al­lem im Sommer – ist nicht je­dermanns Sache. Wer lieber draussen und nur mit seinem Körpergewicht arbeiten will, nutzt eben einen Street-Workout-Park für Fitnessübungen. Als «Spielplatz für Jugendliche und Erwachsene» sind diese Anlagen derzeit im Trend. Neu kann auch in Sevelen an fest montierten Outdoor-Geräten trainiert werden.

Bereits im Vorfeld für den Park geschwitzt

Barbara Samu-Schneider, Gemeinderätin von Sevelen, freute sich an der gut besuchten Eröffnungsveranstaltung als Präsidentin der Kommission «Soziales, Jugend und Kultur» (SJZ) über das neue Seveler Fitness- Angebot. Speziell hob sie hervor, dass die Initiative von Jugendlichen sowie aus der Bevölkerung kam, welche die Umsetzung auch tatkräftig unterstützt hatten.

Die Projektleitung seitens Gemeinde übernahm Martin Herren, der als Jugendarbeiter des Kompetenzzentrums Jugend KOJ Werdenberg in der SJZ-Kommission Sevelen mitwirkt. Aus dem Umfeld des Jugendtreffs Stampf fanden sich auch zahlreiche helfende Hände, die im letzten November zur Schaufel griffen und sich tatkräftig für den Street-Workout-Park einsetzten.

Ebenso bedankte sich Barbara Samu-Schneider bei der Seveler Bauunternehmung Gebrüder Baumgartner für die wohlwollende Unterstützung. Der Park liege bei der Sportanlage Schild mit Tennis- und Fussballplatz am richtigen Ort, wo sich Jugendliche entfalten können. Zukünftig wird das Gebiet zudem mit der geplanten Bushaltestelle «Schild» besser durch den öffentlichen Verkehr erschlossen.

Täglich bis 22 Uhr zur freien Nutzung

Mit dem Einhängen des Boxsacks komplettierten die beteiligten Jugendlichen zusammen mit Gemeindepräsident Eduard Neuhaus den Park und gaben ihn zur Nutzung frei.

Die «Beb Brothers» luden zum gemeinsamen Street Workout und erklärten die Nutzung der Geräte. Die attraktive Anlage bietet mehrere Stangen für Klimmzüge oder Beinstrecker und verfügt ebenso über Ringstation, Bauchbrett- oder Dip- Station.

Bei der Eröffnung vor Ort war am vergangenen Sonntag ebenso Oussama Benbrihoum, der Planer und Erbauer der Anlage. Unter seinem in Buchs ansäs­sigen Unternehmen «Kraftschmiede» produziert der Metallbauer Outdoor-Parks und Fitnessgeräte.

Die Seveler Street-Workout- Anlage steht täglich bis 22 Uhr zur freien Nutzung bereit. (pd)