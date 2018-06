Körperlich intensive, aber schöne Tage Metallbauer des dritten Lehrjahres am BZB haben kürzlich einen anstrengenden, aber lehrreichen Einsatz an einer SAC-Hütte im Kanton Graubünden geleistet.

Die Höhenluft genossen und dabei viel geleistet: Die jungen Berufsleute eigneten sich nicht nur fachliches Wissen an.

(pd) Anfang Juni waren die Metallbauerinnen und Metallbauer des dritten Lehrjahres am Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb während drei Projekttagen an Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten auf der Carschinahütte engagiert. Die jungen Berufsleute setzten ihre Erfahrungen als angehende Metallbauer bei Arbeiten rund um die SAC-Hütte im bündnerischen Prättigau ein, teilt das BZB mit. Dreizehn Metallbau-Lernende erreichten nach einem längeren Fussmarsch die Schutzhütte des Schweizerischen Alpen-Clubs, welche auf 2236 Meter über Meer liegt. Der Weg führte sie über ungepflegte Kieswege und Trampelpfade, die es die darauffolgenden Tage auszubessern galt. Der Hüttenwart der Carschinahütte übernahm die Federführung bei der Reinigung von Wasserrinnen, Setzen von Furten über Brücken und dem Ausbessern von Wegen. Diese Arbeiten wurden selbstständig in Gruppen ausgeführt, was nicht nur das fachliche Wissen förderte, sondern auch einen Mehrwert für ihre Selbst- und Sozialkompetenz schaffte.

Belohnt wurden die Lernenden mit Kost und Logis und einer geführten Klettertour am letzten Tag der Exkursion. Diese führte die Lernenden ausgehend von der Carschinahütte über einen Klettersteig zur Sulzfluh, dessen Ausblick vom Gipfel unvergesslich schien. Die intensiven, körperlich anstrengenden, aber doch lehrreichen Tage werden in bester Erinnerung bleiben.