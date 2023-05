Offene Bussgelder und Kleinmengen Marihuana: Kantonspolizei St.Gallen führt Grosskontrolle in Buchs durch

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzssicherheit (BAZG) eine Grosskontrolle auf der Autobahnraststätte Rheintal West der Autobahn A13 durchgeführt. Mehrere Personen wurden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.