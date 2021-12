Kontrolle Licht ersetzt oder richtig eingestellt: Gemeinsame Aktion der Kantonspolizei und des TCS in Sevelen Für den richtigen Durchblick in der dunklen Jahreszeit: Bei der Lichtkontrolle der Kantonspolizei St. Gallen und des TCS gab es einiges zu tun.

Lichtkontrolle von Kantonspolizei und TCS bei der Riet-Garage AG in Sevelen. Heini Schwendener

Am Mittwoch war es wieder so weit, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr fand die Lichtkontrolle in Sevelen statt. Seit Jahren wird diese Aktion, bei der es für fehlerhafte Fahrzeugbeleuchtungen keine Bussen gibt, in Zusammenarbeit von Kantonspolizei St. Gallen und dem TCS durchgeführt.

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, wurden während der zweier Stunden bei 36 Fahrzeugen die Leuchtmittel zum Materialpreis ersetzt. An weiteren 16 Fahrzeugen wurde das Licht kostenlos wieder richtig eingestellt. Für diese Arbeiten standen Mitarbeitende der Riet-Garage und des TCS vor Ort im Einsatz.

In der Garage wurden die Leuchtmittel ersetzt, die Arbeit der Fachleute war gratis. Heini Schwendener

Vereinzelt wurden Fahrzeughalter angewiesen, notwendige Reparaturen zu einem späteren Zeitpunkt in einer Garage durchführen zu lassen und die erfolgte Reparatur bei der Polizei vorzuzeigen.

Wie immer kam es bei der Lichtkontrolle auch zu «Beifang»: Zwei Fahrzeughalter wurden angezeigt – wegen einer zu lange abgelaufenen Abgaswartung und wegen einer unerlaubten technischen Änderung am Fahrzeug.

Ziel einer solchen Kontrolle ist die Überprüfung der Beleuchtungen an Fahrzeugen, welche nötigenfalls gleich vor Ort wieder in einen ordnungsgemässen Zustand gebracht wurden.