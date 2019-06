Konfirmation in Sennwald widmete sich dem Thema Heimat Den Begriff «Heimat» wählten die sieben Konfirmandinnen und Konfirmanden als Thema für ihren kürzlich stattgefundenen Konfirmationsgottesdienst in der Kirche Sennwald.

Stolze Gesichter: Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde Sennwald. (Bild: PD)

(pd) Mit ihren Begleitern, Katechetin Sabine Weber und Pfarrer Thomas Beerle, dachten sie nach: «Heimat ist, wo Menschen für mich da sind. Heimat ist, wo ich keine Tests machen muss, um mich zu beweisen. Heimat ist, wo ich ein offenes Ohr finde.»

Heimat berührt die Seele

Die Sennwalder Konfirmandinnen und Konfirmanden zeigten auf, dass Heimat die Seele berührt. Darum sei auch der Glaube Heimat. Wer in seiner Seele verwurzelt sei in Gott, wer innere Geborgenheit fühle, wer wisse, ich bin von Gott gewollt und geliebt, jetzt, jeden Tag und jedes Jahr, der könne mit gutem Mut in die Zukunft gehen.