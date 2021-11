Kollision in Ruggell Vortritt missachtet: Unfall forderte Sachschaden, aber keine Verletzten Am Montag ereignete sich in Ruggell ein Verkehrsunfall bei welchem beträchtlicher Sachschaden entstand.

(wo) Eine Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Personenwagen am Montag gegen 15.55 Uhr auf der Nebenstrasse «Kirchstrasse »in südliche Richtung. Zeitgleich fuhr eine andere Fahrzeuglenkerin auf einer Zubringerstrasse in Richtung Kirchstrasse, mit der Absicht ihre Fahrt in nördliche Richtung fortzusetzen.

Wie die Landespolizei mitteilt, kam es beim Einbiegen aufgrund der Vortrittsmissachtung zur Kollision zwischen den beiden Personenwagen. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.