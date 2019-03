Tibetische Momos oder eine Lasagne: Kochen mit Migranten und abgewiesenen Asylbewerbern Der Austausch zwischen Kulturen geschieht am einfachsten über gemeinsame Interessen. Deshalb hat die Mintegra mit der Katholischen Frauengemeinschaft Buchs-Grabs einen Kochabend «Kochen ohne Grenzen» organisiert.

Die Speisen und das gemeinsame Kochen hinterliessen auf allen Seiten bleibende Eindrücke. (Bild: PD)

(pd) Das Kochen ist eine internationale Sprache, die zur Verständigung beiträgt. Im Rahmen der Aktionstage gegen Rassismus organisierte die Katholische Frauengemeinschaft Buchs-Grabs (KFG) zusammen mit Mintegra einen Abend unter dem Motto «Kochen ohne Grenzen». In der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so, dass fremde Speisen in der Schweiz nicht bekannt sind. So gehört die italienische Lasagne bei vielen zum Standardrepertoire der hiesigen Küche, und viele Einheimische haben auch schon tibetische Momos probiert. Doch beim «Kochen ohne Grenzen» geht es vor allem um das Gesellige und den Austausch über die Kochtöpfe hinaus.

Gelegenheiten wie dieser Kochabend sind willkommen

Die beiden Italienerinnen, die zum Deutsch lernen unter anderem den Frauentreff besuchen, brachten die Zutaten für eine nicht alltägliche Variante der italienischen Spezialität mit: eine Lasagne mit Lachs und Spargeln. Sie leiteten die «Küchengehilfinnen für einen Abend» souverän an und erzählten dabei über kleinere und grössere Stolpersteine beim Ankommen in der Schweiz. Auf dem Weg zur Integration sind ihnen Gelegenheiten wie dieser Kochabend immer willkommen, um neue Kontakte zu knüpfen.

Hoffnungen und Perspektiven abgewiesener Asylbewerber

Wie unterschiedlich eine Migrationsbiografie verlaufen kann, zeigte die zweite eingeladene Gruppe, die ihre Kochrezepte mitbrachte: abgewiesene Asylsuchende aus Tibet, die zurzeit im Ausreisezentrum in Vilters leben. Ihre Geschichte und ihre aktuelle Situation gehen allen nahe, denn mit immer geringeren Perspektiven und einem Leben von der Nothilfe ist die Bewältigung des Alltags eine grosse Herausforderung.

Jeder Anlass zur Abwechslung ist darum gerne gesehen – und an diesem Abend sollte für die tibetischen Geflüchteten die Fröhlichkeit im Zentrum stehen. Ihre positive Einstellung zum Leben war spürbar. Aber auch für sie ist es jedes Mal speziell, wenn sie ihre Momos oder Buttertee und Tsampa zubereiten und geniessen dürfen. Wenn sie das gemeinsam mit interessierten Gästen tun, wird dabei gelernt, gestaunt und gelacht. Beim nächsten Treffen bleibt sicher Zeit für einen Austausch – nicht nur über Rezepte.