Buchs Knappe Mehrheit erwartet Vorteile von autofreier Bahnhofsstrasse in Buchs Die Ergebnisse der Umfrage «Buchser Samstig» haben die gleichnamige IG positiv überrascht. Eine knappe Mehrheit von rund 53 Prozent begrüsst einen autofreien Samstag.

Mit dem autofreien Samstag soll mehr Kundschaft nach Buchs gelockt werden. Die Eb 3/5 passierte auf ihrer Reise durchs Toggenburg den Bahnhof Lichtensteig. Bild: Hansruedi Rohner

Die Interessensgemeinschaft (IG) Buchser Samstig wollte im April dieses Jahres von den Geschäften der Bahnhof- und Grünaustrasse wissen, wie sie zur Vision «Autofreier Samstag» stehen. Seit Montag liegen die Ergebnisse der Umfrage vor. Insgesamt wurden 124 Geschäfte angeschrieben. 36 gültige Antworten erhielt die IG, was einer Rücklaufquote von 29 Prozent entspricht. Auf die Frage, ob eine autofreie Bahnhofstrasse samstags im Sommer mehr Personen ins Zentrum locken könnte, antwortete eine knappe Mehrheit (52,8 Prozent) mit «Ja», rund ein Drittel (33,3 Prozent) mit «Nein» und 13,9 Prozent mit «Weiss nicht». Klarer waren die Resultate bei der Frage, ob die Angeschriebenen zukünftig Informationen zur Petition «Buchser Samstig» erhalten möchten. Hier antworteten 80,6 Prozent mit Ja.

Autofreier Samstag soll mehr Kundschaft bringen

Die Ergebnisse haben die IG Buchser Samstig positiv überrascht. «Wir haben erwartet, dass der Handel grossmehrheitlich gegen unsere Vision ist», sagt IG-Sprecher Michael Eberli. Die Gruppe Handel von Wirtschaft Buchs lehnte nämlich die von der IG lancierte Petition ursprünglich ab (der W&O berichtete am 29.Dezember 2021). Nun seien doch viele positive Stimmen aus dem Handel eingegangen, auch wenn das Feld sehr gespalten ist. «Es gab auch Voten, die vehement dagegen waren», so Michael Eberli. Bei den Gastronomien hingegen gab es keine Überraschungen. Die Meinungen seien von Vornherein positiver gewesen.

Die IG Buchser Samstig erhofft sich mit dem autofreien Samstag mehr Kundschaft. «Der Samstag hat das grösste Potenzial und deshalb eine bessere Nutzung verdient», so Eberli.

Die IG möchte der Kundschaft an der Bahnhofstrasse einen Mehrwert schaffen. Einkaufen soll noch zum Erlebnis werden. Die Ideen sind vielfältig: grosszügigere Plätze für Strassencafés schaffen, Strassenmusiker auf kleinen Bühnen, Strassenkünstler, Kinderbetreuung, Modeschauen, Produktpräsentationen, Marktstände, Foodtrucks, Vereinsaktivitäten oder Konzerte. Am ehesten interessiert waren die Umfrageteilnehmenden an grosszügigeren Plätzen für Strassencafés, am wenigsten an Konzerten.

Forderung an den Buchser Stadtrat

Das klare Votum der Bevölkerung und die mehrheitlich positiven Rückmeldungen der Umfrage hat die IG Buchser Samstig dazu bewogen, vom Stadtrat in den Jahren 2023 und 2024 eine autofreie Bahnhofstrasse an jedem Samstag von Mai bis Oktober zu fordern. Danach soll der «Buchser Samstig» evaluiert und über die Weiterführung entschieden werden.

Für die Umsetzung des «Buchser Samstig» sind zusätzliche finanzielle Mittel in den beiden Pilotjahren unumgänglich. «Die Werbekosten sollen sich für die öffentliche Hand im Rahmen halten», so Eberli. Diese Kosten würden in den Folgejahren abnehmen, wenn der «Buchser Samstig» einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Kinderbetreuung und Foodtrucks – sofern man sie einsetzt – sollen von Anfang an kostendeckend sein. «Die Gastronomiebetreiber sind bereit, ihren Teil zu einem attraktiven Angebot beizusteuern und auch die Kosten dafür selbst zu tragen», so Eberli.

Von der Stadt Buchs erhofft sich die IG, dass sie die Kosten für die Sperrung der Bahnhofstrasse übernimmt.