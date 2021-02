Grabs Klimagerechtigkeit ist das Thema von Brot für Alle und Fastenopfer Statt einen Suppenzmittag gibt es beim Startgottesdienst der Aktion «Brot für Alle» in Grabs Suppe zum Abholen. Der Gottesdienst wird live übertragen, weil in der Kirche nur 50 Personen teilnehmen dürfen.

Renate Happel (links) und Anni Vetsch vom Vorbereitungsteam präsentieren das Kampagnenplakat. Bild: PD

(pd) Seit mehr als 30 Jahren setzt sich in der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams eine Gruppe für die Aktion «Brot für Alle» (BfA) ein. Zum Auftakt organisiert sie jeweils einen Startgottesdienst und stellt in dessen Rahmen die Projekte vor, welche im entsprechenden Jahr unterstützt werden. Im Anschluss an diesen Gottesdienst lädt sie traditionell zum Suppenzmittag.

Renate Happel ist seit 30 Jahren im Vorbereitungs- und Helferteam dabei. «Mit meiner Mitarbeit möchte ich beitragen, dass benachteiligten Menschen ihr Leben lebenswert und in Würde gestalten können», beschreibt sie ihre Motivation. «Nebst dem Startgottesdienst samt Suppenzmittag, der auch der Gemeinschaft dient, sammelt die Gruppe durch Mitarbeit bei weiteren kirchlichen Aktivitäten und Festen unter dem Jahr weitere Spenden, beispielsweise bei einem der vier freitäglichen ökumenischen Suppenzmittagen, und mittels Einzahlungsscheinen im Aktionsbrief», erzählt sie.

Startgottesdienst wird live übertragen

In diesem Jahr ist coronabedingt vieles ein bisschen anders. Zum Startgottesdienst am Sonntag, 21. Februar, sind nur 50 Teilnehmende in der Kirche zugelassen, doch kann er zu Hause im Livestream mitgefeiert werden.

Der Suppenzmittag ist abgesagt. Auf die feine Suppe muss man trotzdem nicht verzichten. Wie Anni Vetsch, Leiterin Ressort Mission, der Kirchgemeinde Grabs-Gams und der Vorbereitungsgruppe erklärt, kann man diese in mitgebrachten Gefässen vor dem Kirchgemeindehaus abholen und gemütlich zu Hause essen.

Sowohl für die Gottesdienstteilnahme und die Suppe ist eine Anmeldung via Sekretariat (sekretariat@ekgg.ch oder Tel. 0817503050, montags bis donnerstags jeweils nachmittags) erbeten.

Pfarrer greift Gedanken auf

Die Ökumenische Kampagne der beiden Hilfswerke Brot für Alle und Fastenopfer steht in diesem Jahr unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – Jetzt». So schreibt Anni Vetsch im Kampagnenbrief: «Gott gab den Menschen den Auftrag, seine Schöpfung zu bewirtschaften und zu bewahren. (…) Könnte es sein, dass wir vergessen haben, dass wir nur als Verwalter, nicht als Besitzer eingesetzt worden sind?»

Diesen Gedanken wird Pfarrer John Bachmann im Startgottesdienst aufgreifen. Zudem wird das Thema anhand der Geschichte eines Gartenbesitzers verdeutlicht, der vor einer Reise seinen Garten einem Freund zur Pflege übergibt. Auf welche Weise dieser den Garten für seine Zwecke nutzt, dürfte einiges zum Nachdenken geben. Weiter werden mit einem Stationenweg in der Kirche, der die ganze Fastenzeit stehen bleibt, verschiedene Aspekte rund um das Thema vertieft.

Unterstützung für vier verschiedene Projekte

Auch dieses Jahr ist das Ziel, mit der Grabser Kampagne vier Projekte mit je 3000 Franken unterstützen zu können.

Es sind dies im Kongo eine Gesundheits-Grundversorgung, in Bolivien die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in Indonesien/Malaysia Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder sowie in Palästina die Arbeit mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen. Wie in den Vorjahren kann in den Bäckereien in Grabs ein spezielles Brot zur Unterstützung der Aktion gekauft werden.