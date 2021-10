Sevelen Kleine Künstler – grossartige Kunstwerke: Basteln mit Kürbissen im Familienzentrum Im Familienzentrum Solemio fand ein Kürbisnachmittag statt.

Die Kinder hatten viel Spass am Bastelnachmittag im Solemio.

Am vergangenen Mittwochnachmittag wurde im Familienzentrum Solemio in Sevelen mit Kürbissen gebastelt. Die Kinder durften die Kürbisse vom Giger Gemüsebau in Sevelen schnitzen, bemalen und verzieren. Es entstanden grossartige Kunstwerke und die kleinen Künstler hatten viel Spass an diesem tollen Bastelnachmittag.

Nach der Arbeit genossen die Kinder einen feinen Zvieri und durften im Solemio spielen, bevor sie überglücklich mit ihrem Kürbis nach Hause gingen.

Das Familienzentrum Solemio bietet regelmässig Events an. Informationen online unter www.solemio-sevelen.ch. (pd)