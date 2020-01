Klangwelt Toggenburg und Raiffeisen Obertoggenburg gehen Partnerschaft für fünf Jahre ein

Geschäftsleiter der Klangwelt Toggenburg: «Ich bin stolz, die Klangwelt zu vertreten»

Das Klanghaus am Schwendisee in Wildhaus ist seiner Realisierung einen Schritt näher gekommen, das Projekt wurde von der Regierung an den Kantonsrat überwiesen. Das ist aber nur eines der aktuellen Projekte von Geschäftsleiter Raphael Gygax.