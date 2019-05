90. Geburtstag: Kirchen in aller Welt erschaffen und renoviert Visionär und dennoch mit Geschichte, imposant und dennoch voll Demut und Bescheidenheit: So präsentieren sich die Kirchenwerke des seit 1972 im Wartau lebenden Architekten Eduard Ladners. Er feiert heute Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Jubilar Eduard Ladner hat als Architekt auch in der Region Liechtenstein-Werdenberg mehrere Kirchen geplant und realisiert oder renoviert, so in Schellenberg, Schaan und Gams. (Bild: Jessica Nigg)

«Das Passende zu finden ist die Hauptaufgabe eines Architekten; passend für Andere.» Nach diesem Grundsatz wirkte Eduard Ladner, Architekt verschiedener Kirchen im In- und Ausland.

Im Fürstentum Liechtenstein und im Werdenberg war er neben dem Bau der Kirche Schellenberg auch massgeblich an der in den Jahren 1989 und 1990 realisierten Renovation der Kirche St. Michael in Gams und der Renovation der Kirche in Schaan beteiligt. Er feiert heute Sonntag, 12. Mai, seinen 90. Geburtstag.

An der Kirche Schellenberg hängt sein Herz

Noch keine 30 Jahre alt war Eduard Ladner, als er 1958 den Wettbewerb zum Neubau der Pfarrkirche Schellenberg gewann. Ein Projekt, das ihn forderte und ein Leben lang begleiten sollte.

«Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass die Sache hier funktioniert und erhalten bleibt», bemerkte der Jubilar kürzlich stolz im Gespräch mit Pater Josef Gehrer in «seiner» Kirche. Denn trotz der vielen Kirchen, die er in seinem Leben auf der Welt gebaut oder renoviert hat, ist es diese in Schellenberg, an der sein Herz hängt.

Hinter die Dinge dieser Welt blicken

Aufgewachsen in der Zwingli-Stadt Zürich, in der die katholische Diaspora-Gemeinde rein als Verein geduldet wurde, entwickelte der junge Ladner rasch die Neugier, hinter die Dinge dieser Welt blicken zu wollen und den passenden architektonischen Ausdruck für Kirchenbauten zu finden. Ein Umstand, für den ihn Pater Josef Gehrer sehr schätzt. «Fasziniert hat mich immer schon der liturgische Raum dieser Kirche», lobt Pater Josef im Gespräch mit dem Kirchenbauer. So etwas erlebte der Pfarrer von Schellenberg erst in der von Ladner gebauten Kirche.

«Gebaut habe ich eigentlich keine einzige Kirche»

Obwohl: Gebaut habe er eigentlich keine einzige Kirche, merkt der Architekt schmunzelnd an. Und er scherzt: «Ich bin froh und dankbar im letzten Jahrhundert leben und arbeiten zu dürfen», denn vom Kirchenbau könnte man heute nicht mehr leben, scherzt der Jubilar. Der bekennende Katholik Ladner scheute auch nicht davor zurück sich in die Reformierte Kirche hinein zu denken, in deren Bedürfnisse nach Spiritualität und den Unterschied in ihrem Ausdruck.

Ganz visionär wurde die Kirche Schellenberg noch vor Beendigung und dennoch ganz im Sinne des zweiten Vatikanischen Konzils gebaut. Auch ganz im Sinne von Eduard Ladner. Er setzt sich nämlich stark für die Geschichte unserer Kultur und unseres Glaubens ein und fordert von der Kirche, sich ständig zu erneuern, damit ihre Botschaft auch in Zukunft für die Menschen verständlich bleibt.

Ob es einen Gott gibt oder nicht, das lässt der 90-Jährige offen. Seine Position dieser Frage gegenüber sollte man in seinen Werken ablesen können. Denn alles, was er geschaffen hat, wäre die Gnade eines Umgreifenden gewesen, in und durch dessen Auftrag er handelte.

«Für welche Begegnung bauen wir eine Kirche», ist die zen­trale Frage des Architekten Ladners. Die Antwort lautet: Kirchen zu bauen, deren Ausdruck für die Menschen vor Ort lesbar ist.

Beim Kirchenbau in Afrika Mass gehalten

Es hat den jungen Architekten Eduard Ladner auch in die Ferne gezogen. Zum Beispiel ins italienische Ravenna, dessen runde, romanische Türme ihn stark beeindruckten – und die auch in Schellenberg zur Verwendung gelangten. Bis nach Afrika gingen diese Studienreisen. Hier hat Ladner in den 1960er-Jahren zwei Kirchen im Auftrag der weissen Väter im heutigen Burkina Faso gebaut. Getreu seiner Überzeugung, das Passende zu finden und Mass zu halten, verliess der Architekt Ladner für diese Aufgaben gewohnte Pfade und baute mit den dort vorhandenen Laterit-Steinen.

Neben diesen und weiteren Aufgaben in der Schweiz und Österreich wird der in Oberschan lebende Architekt Eduard Ladner durch den Bau und die Renovation zahlreicher weiterer Kirchen in Erinnerung bleiben.