Buchs Kindheitstraum steht vor dem Aus Nach knapp 30 Jahren Betrieb muss das Gross-Brocki Buchs das Areal Neuhof verlassen. Die Suche nach einem neuen Lokal gestaltet sich für das Gross-Brocki-Team aus Buchs als «frustrierend».

4 Bilder 4 Bilder Immanuel und Josua Lenherr (von links) bangen um die Zukunft des Gross-Brocki Buchs. Ende Februar 2023 muss das Gross-Brocki das Areal Neuhof verlassen. Bereits jetzt werden die ersten Dinge zusammengepackt und weggeräumt.

Ende Februar ist Schluss. Nach knapp 30 Jahren Betrieb muss das Gross-Brocki Buchs das Areal Neuhof verlassen. Zukünftig soll dort ein Treffpunkt und Begegnungsort geschaffen werden, der die Bibliothek und Ludothek unter einem Dach vereint (der W&O berichtete).

So erfreulich der neue Treffpunkt sein mag, für Immanuel und Josua Lenherr, Mitinhaber des Gross-Brocki, ist es ein herber Umstand. «Es war wie ein Schlag ins Gesicht», erklärt Josua Lenherr. Die Suche nach neuen Geschäftsräumen wird zum «nervenzehrenden» und «frustrierenden» Unterfangen.

Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Vom Vater aufgebaut, war das Gross-Brocki ein wesentlicher Bestandteil der Kindheit von Immanuel und Josua Lenherr. «Wir haben als Kinder viel Zeit hier verbracht», erzählt Josua Lenherr. Deshalb sei es für ihn und seinen Bruder klar gewesen, dass sie das Geschäft einmal übernehmen würden. Vor rund zwölf Jahren war es dann so weit und die beiden Brüder erfüllten sich nach abgeschlossener Lehre ihren Kindheitstraum und führen das Geschäft zusammen mit ihrer Mutter. Heute stehe das Geschäft so gut da wie noch nie zuvor, erklären die Brüder.

Trotz positivem Geschäftsgang und tiefer Verwurzelung in der Region muss dennoch rasch eine neue Bleibe für das Brocki gefunden werden. «Während der Coronapandemie haben wir erfahren, dass wir das Areal verlassen müssen», berichtet Josua Lenherr. Doch ein definitives Datum hätten sie lange nicht erhalten. Die Frist wurde immer wieder aus unterschiedlichen Gründen verschoben. Die Familie Lenherr wusste allerdings, dass es nicht einfach werden wird, eine solch grosse Ladenfläche zu finden. Die Verkaufs- und Lagerflächen in Buchs umfassen rund 1800m2. Aus diesem Grund starteten sie bereits vor rund zwei Jahren die Suche nach einem geeigneten Objekt – bis heute ohne Erfolg. Das Brocki-Team hat alle Gemeinden der Region durchkämmt. Einige Male standen Objekte in Aussicht, doch zuweilen scheiterte die Zusage meist an Kleinigkeiten. So hätten einige Leute den Eindruck, dass ein Brockenhaus ein chaotisches und schmuddeliges Geschäft sei, erklären die Brüder. Doch ein Brocki sei ein Geschäft wie jedes andere auch, kein Kunde würde in ein schmuddeliges Geschäft gehen.

Alles Erdenkliche ausprobiert

«Unser Wunsch war, dass wir in der näheren Region hätten bleiben können», erklärt Josua Lenherr. Denn hier sei man verwurzelt und geografisch optimal gelegen. Doch von diesem Wunsch haben sich die Brüder schweren Herzens verabschiedet. Mittlerweile haben sie ihre Suche bis nach Bonaduz ausgeweitet. «Wir haben auf alle erdenklichen Arten nach einer Lösung gesucht», erklärt Josua Lenherr. Treue Kundinnen und Kunden haben sich bereits der Suche angeschlossen und unterstützen das Brocki-Team.

Besonders von der Stadt Buchs zeigen sich die Brüder enttäuscht. Sie hätten immer wieder bei der Stadt um Unterstützung oder Lösungsvorschläge angefragt. Doch die Stadt habe nur wenig Interesse gezeigt, ihnen zu helfen. «Man fühlt sich wie auf ein Abstellgleis geschoben», sagt Josua Lenherr frustriert und fügt an: «Das Gross-Brocki ist ein fester Bestandteil der örtlichen Wirtschaft und hat sicherlich auch eine anziehende Wirkung auf Laufkundschaft.»

Dem Scheitern nahe trotz florierendem Geschäft

Immanuel und Josua Lenherr haben bis anhin versucht, den Kummer und die Sorgen am Arbeitsplatz in Buchs zu lassen und diese nicht zu den Familien in Chur mitzunehmen. «Aber wenn man bereits alles versucht hat und immer wieder Rückschläge hinnehmen muss, dann kann man das nicht lange verbergen», sagt Josua Lenherr ernst. Die Zeit drängt immer mehr und so wachsen auch die Zukunftsängste um den langjährigen Betrieb. Besonders der Umstand, dass das Geschäft floriert und sie dennoch dem Scheitern nahe sind, treibt die beiden Brüder um.

Das neue Objekt müsse nicht zwingend die Ausmasse wie das Bisherige haben. Dennoch brauche eine Brockenstube ausreichend Platz für die Ausstellung und das Lager. Zudem sind sie auf eine Ladenfläche im Erdgeschoss angewiesen, da der Transport von teils sehr schweren Möbeln sonst kaum zu gewährleisten ist.

Fest steht, dass das Brocki-Team bis zum Ende des nächsten Monats eine Lösung finden muss. «Wenn wir nichts finden, dann ist Ende Februar leider wirklich Schluss mit dem Gross-Brocki.»

Josua Lenherr

Mitinhaber des Gross-Brocki