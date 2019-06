Kinderkram: Kinder ab 17 Uhr verboten Bald ist wieder Ferienzeit. Wer Ferien mit Kindern bucht, muss normalerweise in der Planung etwas mehr bedenken, als Reisende ohne. Katharina Rutz

Gehören Kinder nach 17 Uhr noch in ein Restaurant oder nicht? (Bild Nana Do Carmo)

Beispielsweise ob Kinder nach 17 Uhr im Restaurant der Wahl noch geduldet sind. Letzten August machte ein Restaurant auf Rügen Schlagzeilen in diversen Zeitungen. «Kinder unter 14 Jahren müssen nach 17 Uhr draussen bleiben. Diese Regel hat ein Restaurant in Rügen eingesetzt», schrieb beispielsweise der «Blick».

Der Inhaber begründete das Verbot offenbar damit, dass die «schlechte Erziehung» vieler Kinder dafür gesorgt habe, dass sich andere Gäste permanent gestört fühlen.

Ach das war doch nur ein PR-Gag?

Ja, das dachte ich im ersten Moment auch. Allerdings gibt es auch bereits Restaurants in London, welche diese Regel eingeführt haben. Laut der Reiseanekdote eines Kollegen musste er die Geburtstagsfeier seiner Tochter in London auf den Mittag in eben diesem Wunschrestaurant verlegen, weil ab 17 Uhr für unter 14-Jährige Schluss war.

Für meinen Kollegen mit italienischen Wurzeln unbegreiflich.

Sei es doch in Italien völlig normal, dass Kinder in Restaurants lärmen und den Kellnern vor die Füsse rennen. In Italien dürfen also Kinder noch Kinder sein.

Zugegeben, ich war bisher einmal in einem Kinderhotel und sonst in privaten Unterkünften in den Ferien mit meinen Mädchen. Diesen Sommer buchen wir erstmals. Wir gehen Zelten. Ob ich wohl die 17-Uhr-Regel in meine Zeltplatzrecherche mit einbeziehen muss?!