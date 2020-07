Kolumne Kinderkram: Ich bin ein Rosinenpicker

Zugegeben: Gerne nehme ich von allem nur das heraus, was mir gefällt und das, was mich bestätigt. Ich bin ein Rosinenpicker.



Hier sind meine Mädchen nicht dabei. Sie weigern sich standhaft ins Kinderturnen, Kindertanzen oder einen Kinderchor zu gehen. PD

So mache ich das vor allem in Erziehungsfragen. Denn nirgends sonst, wissen es alle um einen herum besser. Das gibt es nicht mal unter Pferdeleuten in diesem Ausmass und das will was heissen.



Nun habe ich kürzlich wieder einmal eine solche Rosine gefunden. Und zwar erklärt die Buchautorin Nathalie Klüver in der Schweriner Volkszeitung in einem Interview, was Mütter ausbrennt und wie man dies verhindern kann. Sie sagt:

«Was man auf jeden Fall machen sollte, ist, Nachmittagsaktivitäten der Kinder kräftig zu entrümpeln. Wir haben alles gestrichen und uns fehlt nichts. Man sollte bei jedem Hobby der Kinder hinterfragen: Haben sie wirklich Spass daran, oder denke ich nur, dass es gut für sie ist?»



Das ist Balsam für meine Seele. Denn meine Kinder weigern sich standhaft, irgendeiner organisierten Nachmittagsaktivität nachzugehen. Einzig Lilly ging eine Weile mit Freude in den Schwimmkurs, Sarah hatte sich gesträubt. Kein Kinderturnen, kein Kindertanzen, kein Kinderchor, noch nicht mal Abmachen mit Kindergartengspänli (bis auf wenige Male).



Meine Mädchen pflegen das freie Spiel, betätigen sich altersgerecht bei den landwirtschaftlichen Arbeiten oder im Haushalt und ab und zu reiten wir zusammen. Im Gespräch mit anderen Müttern wird mir das manchmal unangenehm.

Ich frage mich, ob mit uns etwas nicht stimmt.



Doch nun kann ich zu meiner «Rosine», die Fortsetzung von Nathalie Klüvers Zitat, zurückkehren:

«Im freien Spiel lernen Kinder alles, was sie brauchen, und in Kindergarten und Schule bekommen sie schon genug Input. Ausserdem werden die Fördereffekte dieser Aktivitäten überschätzt.»



Was Lilly angeht, wäre ich allerdings bisweilen um so einen externen Fördereffekt ganz froh. Ansonsten fordert sie mich nämlich ganz schön, ihr eine Herausforderung zu geben. Glücklicherweise geht es nur noch vier Wochen bis zum ersten Schultag.