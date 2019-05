«Jedes Kind ist ein Geschenk», sagt Anita Nef, elffache Mutter aus Sevelen

Morgen ist Muttertag. Der «Werdenberger & Obertoggenburger» besuchte deshalb Anita Nef. Sie ist Mutter von elf Kindern. Die Kraft dazu habe sie vor allem im Glauben an Jesus gefunden, sagt sie. Katharina Rutz

Im Garten fand Anita Nef neben ihrer grossen Familie immer auch Zeit für sich selbst. (Bilder: Katharina Rutz)

Anita Nef ist 57 Jahre alt. Ihr ältester Sohn kam 1986 auf die Welt, ihre jüngste Tochter 2004. Dazwischen hat sie weitere neun Kinder geboren. Das fünfte Enkelkind erblickt in diesen Tagen das Licht der Welt. Die Gemeinschaft in ihrer grossen Familie ist für Anita Nef wichtig. «Das Schönste ist, wenn alle mit Partnern und Kindern heimkommen», sagt sie. Die Familie und der Glaube an Jesus haben das Leben von Anita Nef geprägt. Allerdings war das nicht immer so.

«Wenn mir vor 32 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich so viele Kinder haben werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.»

Geplant war zunächst nur ein Kind. «Weil schon damals viele schlimme Dinge auf der Welt passierten, waren mein Mann Leo und ich uns einig, dass erst geheiratet wird, wenn ein Kind unterwegs ist.» 1985 war dies der Fall und sie heiratete den gebürtigen Grabser.

Gott gab ihr Kraft und Mut

Danach hat sich die Situation für Anita Nef aber verändert. «Wir haben zu Jesus gefunden und das änderte alles. Er gab mir die Kraft und den Mut für meine grosse Familie», sagt sie. Aufgewachsen ist Anita Nef in Räfis, doch es war schon immer ihr Traum am Berg zu wohnen. Diesen konnte sich die Familie vor 26 Jahren erfüllen, seit 21 Jahren wohnen Nefs in ihrem Haus auf dem Boden am Sevelerberg.

Auf den erstgeborenen Marc folgten zehn weitere Kinder: Benjamin, Josua, Obed, Schemaja, Schama, Schelomi, Asa, Noomi, Jemima und Sulamith. «Alles gesunde Kinder. Ganz unerwartet ist jedoch Obed vor fast sechs Jahren gestorben», erinnert sich die Mutter. Sie erzählt von ihrem grossen Verlust und gleichzeitig der schwierigsten Zeit in ihrer Grossfamilie, als ihr Sohn Obed als junger Erwachsener an einem angeborenen aber unentdeckten Herzfehler verstarb.

«Jedes Kind ist ein Geschenk", so Anita Nef. Obwohl es viel Arbeit war, empfand sie ihre Aufgabe als Mutter nie als Anstrengung.

«Ich glaube, es war für mich mit meiner Kinderschar sogar einfacher, als für eine Mutter mit zwei oder drei kleinen Kindern.»

«Die grösseren halfen immer mit, die kleineren zu hüten, zu beschäftigen und zu erziehen.» Die Schwangerschaften seien unkompliziert gewesen, von den Geburten habe sie sich schnell erholt und das Stillen sei ihr immer leicht gefallen, erinnert sie sich. Ihre jüngeren Kinder brachte Anita Nef zu Hause auf die Welt. Wenn die Zeit reichte mit einer Hebamme und sonst mit ihrem Mann. «Wir führten einen einfachen Haushalt und die Kinder waren immer schon sehr selbstständig. Wenn es doch nicht für alles reichte, liessen wir auch mal Fünfe grade sein.» Und von Krankheiten sei sie verschont geblieben.

Anita Nef ist eine stolz auf jedes ihrer elf Kinder.

Ihr inzwischen verstorbener Mann Leo war ihr immer eine grosse Hilfe. «Wir haben das gemeinsam gemacht. Deshalb ist der Muttertag für mich immer auch ein Vatertag», betont sie. Sogar Zeit für sich hat Anita Nef noch gefunden. «Ich habe gebastelt, genäht und hatte meinen Garten. Ich war und bin glücklich hier, das Bedürfnis in die Ferien zu fahren hatte ich deshalb nie.»

Dennoch gab es durchaus Herausforderungen im Familienalltag mit elf Kindern. Anita Nef wusch täglich vier Maschinen Wäsche. «Wusch ich einen Tag nicht, hatte ich am nächsten acht Ladungen. So gesehen durfte ich nie nachlassen.» Einmal in der Woche fuhr Anita Nef zum Einkaufen.

«Ich erntete schon manchmal erstaunte Blicke oder es gab mal einen dummen Kommentar wegen des grossen Einkaufs.»

Gestört hat sich Anita Nef daran allerdings nicht. Direkte Kritik für ihre Kinderschar gab es nie. «Und wenn, hätte ich eine Antwort parat gehabt: Welches eurer Kinder würdet ihr denn hergeben?»

Zwei oder drei Hochzeiten stehen an

Beschäftigt hat sich die grosse Kinderschar meist mit den eigenen Tieren oder in der Natur. «Mein Mann hat ihnen ausserdem viel beigebracht», so Anita Nef. «Ich bin stolz auf meine Söhne und Töchter, die alle vielseitig begabt und beschäftigt sind. Mehrere meiner Kinder verbringen den Sommer auf unseren Alpen.»

Fünf Kinder wohnen noch zu Hause. Die anderen sind ausgeflogen und haben zum Teil schon eigene Familien gegründet. Dieses und nächstes Jahr stehen mindestens zwei Hochzeiten an. «Vielleicht auch drei, es geht manchmal schnell», lacht sie.