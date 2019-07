Kinder boten in Wartau ein grossartiges Musikerlebnis Die musikalische Schlussaufführung von Lisbeth Willi war auch heuer ein Höhepunkt zum Ende des Schuljahres. Das Projekt war den Gebrüdern Grimm gewidmet und wurde zweimal gezeigt.

Eine geballte Ladung Spielfreude: Überzeugender musikalischer Schuljahresabschluss in der Gemeinde Wartau. (Bild: PD)

In den letzten Wochen und Tagen eines Schuljahres werden die Eltern und Angehörigen zu unterschiedlichen Projektabschlüssen eingeladen. So ist in den letzten Jahren die Projektarbeit der 3. Oberstufe etabliert, ebenso weisen Berichte auf Theateraufführungen und dergleichen hin.

Seit über 40 Jahren hebt sich die musikalische Schulaufführung von Lisbeth Willi, Musiklehrerin Wartau, von der Normalität ab. Zwei Aufführungen mit unterschiedlicher Besetzung sind notwendig, um den Angehörigen einen Platz im Kirchgemeindehaus zu ermöglichen.

30 Formationen überzeugten mit Musik

Während eineinhalb Stunden werden Musikerinnen und Schauspieler von Sargans und Wartau gefordert und zeigen einen wunderbaren Abriss ihrer im letzten Jahr zusätzlich erworbenen Fähigkeiten. Es ist ein Genuss, wie ab der 1. Primarklasse bis weit über das Schulalter hinaus gegen 40 Jugendliche reibungslos im jeweils neuesten selbstentworfenen Werk von Frau Willi aufgehen.

Das diesjährige Abschlussprojekt war den Gebrüdern Grimm gewidmet. Gegen zehn bekannte Märchenfiguren wurden geschickt musikalisch und choreografisch in ein Gesamtbild eingebettet. In 30 verschiedenen Formationen wurden höchst anspruchsvolle Musik und Theater geboten. Man stelle sich vor, über 20 Flötenspielerinnen und Spieler mit allen vorhandenen Flötentypen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten in einem Werk zu integrieren, scheint unmöglich zu sein. Jedes Jahr werden die Zuhörenden einmal mehr überrascht, dass dies gelingt. Die Musiklehrerin hat hier grossartige Arbeit geleistet.

Anhaltender Applaus als Lohn für die Proben

Der angebotene musikalische Grundkurs in der 1. oder 2. Klasse bietet die Voraussetzung, um anschliessend in die Instrumentalausbildung einzusteigen. Zweifler werden eines Besseren belehrt, dass die Blockflöte nicht nur ein ungeliebtes Instrument für Einsteiger ist, sondern dank ausgezeichneter Begleitung durch die Musiklehrerin zu einem musikalischen Hochgenuss führt. Anhaltender Applaus des zahlreichen Publikums war der verdiente Lohn für die zusätzlichen Proben.

Der musikalische Grundkurs ist obligatorisch. Durch diese Aufführung werden die Musizierenden ermuntert, der Musik treu zu bleiben, um in den nächsten Jahren noch vielfältiger eingesetzt zu werden.