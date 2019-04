Keine Beiträge: es gibt keinen Gesundheitstag an der Wiga 2019 Am 11. Mai führen der regionale Ärzteverein und andere Akteure einen Präventions-Gesundheitstag an der Siga in Mels durch. Weil vier Werdenberger Gemeinden aus dem Projekt «Herzhaft gsund» ausgestiegen sind, wird dagegen auf diesen Anlass an der Wiga in Buchs verzichtet. Thomas Schwizer

An der Wiga 2019 wird der Ärzteverein keinen Gesundheitstag (hier ein Foto von einem Anlass in Grabs) im Rahmen von «Herzhaft gsund» durchführen, weil vier Werdenberger Gemeinden nicht mehr Träger dieses Präventionsprojektes sind. (Bild: Archiv W&O)

Alle acht Gemeinden im Sarganserland sowie die Werdenberger Gemeinden Grabs und Sevelen unterstützen die Präventionskampagne «Herzhaft gsund» mit einem Beitrag von 50 Rappen pro Einwohner. Sie erachten die Präventionsarbeit als wertvoll (Grabs) beziehungsweise als Verpflichtung der Gemeinde (Sevelen). Wartau, Sennwald, Gams und Buchs sind dagegen in den letzten Jahren aus der Trägerschaft ausgestiegen.

Der Ärzteverein Werdenberg-Sarganserland hat diese Kampagne Ende 2002 in der ganzen Region lanciert, weil hier eine deutlich überhöhte Gesamtsterblichkeit festgestellt wurde.

«Weil die Mehrheit nicht mitmacht»

Gemäss Urs Keller, Hausarzt und Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Herzhaft gsund», wird der bereits traditionelle Gesundheitstag an der Wiga 2019 nicht stattfinden, weil die Mehrheit der Werdenberger Gemeinden «nicht mehr mitmacht». Er fügt bei:

«Wie sollen wir den teilnehmenden und bezahlenden Gemeinden aus dem Sarganserland erklären, dass mit Teilen ihres Geldes Aktionen im Werdenberg finanziert werden?»

Die Ärzte und Gesundheits-Fachpersonen an den Ständen würden alle ehrenamtlich im Einsatz stehen und keine Entschädigung erhalten, fügt Keller hinzu.

«Gemeindeinteresse an Prävention ist gesunken»

«Herzhaft gsund» sei grundsätzlich eine Aktion der Gemeinden, durchgeführt vom Ärzteverein. Und die Prävention sei im Kanton St.Gallen gemäss Gesundheitsgesetz ein Auftrag der Gemeinden.

Urs Keller stellt fest, das Interesse an der Gesundheitsprävention mit Hilfe des Ärztevereins sei stark gesunken – und zwar «seit die Präventionsaufgaben von den, ursprünglich meist ehrenamtlich arbeitenden, Gesundheitsbeauftragten jeder Gemeinde an das Gemeinderats-Ressort Gesundheit und Soziales übertragen wurden». Er zeigt sogar Verständnis dafür, «wenn man weiss, um was sich die Gemeinderäte alles kümmern müssen».

Gemeinden wollten Schwerpunkt an der Wiga

Er erinnert sich: Die Gemeindebeauftragten im Werdenberg hätten vor einigen Jahren beschlossen, zur eigenen Entlastung ab 2013 den Gesundheitstag an der Wiga als Werdenberger «Herzhaft gsund»-Schwerpunkt zu betrachten. «Trotz steter Anstösse durch die Projektleitung», führt Keller weiter aus, seien somit die meisten Werdenberger Gemeinden nicht mehr an örtlichen Veranstaltungen interessiert gewesen.

Der Ärzteverein habe dennoch, in eigener Initiative, mehrere Veranstaltungen mit Hausärzten und Samaritervereinen organisiert – «ohne Dazutun der politischen Gemeinden», betont der Projektleiter. Damit kontert er Kritik von Gemeinden, dass die Präventionsanlässe in den letzten Jahren etwas «eingeschlafen seien».

«Jahr für Jahr aktualisierte Ausstellung angeboten»

«Herzhaft gsund» habe Jahr für Jahr allen interessierten Gemeinden aktualisierte Ausstellungen betreffend Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Referate und Beratung zur Krebsprävention angeboten, betont Urs Kellerr.

Und es gibt bis heute Gemeinden, welche das Angebot nutzen. So hat Grabs letztes Jahr einen Gesundheitstag am Buuramart durchgeführt, der am 7. September 2019 erneut stattfindet. In anderen Gemeinden sind Vortragsabende geplant oder in Abklärung.

Siga-Gesundheitstag als Schwerpunkt

Einen Schwerpunkt bildet dieses Jahr der Gesundheitstag vom 11. Mai an der Siga. Er werde auf Wunsch der lokalen Gemeinden ohne deren Mitbeteiligung durchgeführt, sagt Keller.

In Gams und Sevelen gesteht man ein, dass die Gemeinden wohl selbst etwas zu wenig aktiv waren. Sevelen will auf die «Herzhaft-gsund»-Arbeitsgruppe des Ärztevereins zugehen. Diese hat übrigens am 6.Februar die Gemeindebeauftragten für Gesundheitsförderung und

-prävention über die Aktivitäten von 2018 und 2019 informiert.