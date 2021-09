Sevelen «Der Wald stirbt nicht, der Wald verändert sich»: Kein Waldsterben in der Schweiz Ein Wissenschafter begleitete in Sevelen die Wanderung «Wald der Zukunft», die von der Umwelt- und Naturschutzkommission Sevelen und der Ortsgemeinde organisiert wurde. Die Teilnehmenden pflanzten 20 Eichen im Geissbergtobel.

Auf geht’s zur Aktion «Eichen pflanzen im Geissbergtobel». Bilder: PD

Die Umwelt- und Naturschutzkommission Sevelen organisierte am vergangenen Samstag zusammen mit der Ortsgemeinde eine Veranstaltung zum Thema «Wald der Zukunft». Aktuell ist dieses Thema insbesondere, nachdem im vergangenen Winter das Geissbergtobel durch immense Nassschneelast arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Äste wurden geknickt, Bäume reihenweise entwurzelt.

Bevor die Wanderer den Weg hinauf zum Geissbergtobel unter die Füssen nahmen, stimmte Frank Krumm, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Eidgenössischen Forschungsanstalt Wald, Schnee und Landschaft (WSL), die Anwesenden ein zum Thema «Wald und Zukunft». Das Thema Wald werde sehr emotional auf die unterschiedlichen Sichtweisen diskutiert.

Dabei machte der Referent Vergleiche zwischen der Schweiz und Deutschland: «Bei uns in Deutschland wird über den Wald dogmatisch diskutiert. Dabei wird gerne polarisiert. Hier in der Schweiz macht man das grundsätzlich besser. Es finden vermehrt Dialoge zwischen den verschiedenen Sichtweisen statt. In Deutschland wird hartnäckig über den Wald, die Waldpflege und die Waldnutzung diskutiert und dabei oft aneinander vorbeigeschwatzt. Es findet kaum mehr eine konstruktive Diskussion statt – leider.»

Standort wird sich verändern

Der Wald ist ein langfristiges System, das sich dennoch ständig verändert und sich an neue Gegebenheiten anpasst. So wird es laut Frank Krumm auch in der Schweiz Herausforderungen geben, weil beispielsweise die Fichte zusehends verschwinden wird. Das wird vor allem ein Thema für den Schutzwald werden.

«Man wird sich darauf einstellen müssen, dass sich der Fichtengürtel nach oben in höhere Regionen verschieben wird.»

Andererseits werde sich auch das Potenzial des Laubholzes (Buchen und Eichen) in höheren Lagen etablieren; auch andere Arten wie beispielsweise Bergahorn oder die Weisstannen werden dort vermehrt anzutreffen sein.

Nach getaner Arbeit wurden die Wanderer in Sevelen mit einem Imbiss belohnt.

Biodiversität ist wichtig

Neben der wissenschaftlichen Forschung gibt es Förster, die selber experimentieren und vermeintlich nicht standortgemässe Baumarten beobachten und feststellen, dass diese dennoch gedeihen oder ähnliche Eigenschaften aufweisen und genetisch oft gar nicht so weit auseinander sind.

Vonseiten der Forschung sei man froh, dass es Förster gibt, die selber probieren, wo welche Bäume – zum Teil auch durch Symbiosen mit anderen Arten – gut gedeihen. Die Beobachtungen der Förster liefern heute wichtige Erkenntnisse für die Forschung. So gibt es beispielsweise Versuchsflächen im Rheintal, wo Platanen als Waldbäume wachsen. Auch mit den Roteichen gibt es schon einige Ergebnisse.

Andi Götz, Mitglied der Umwelt- und Naturschutzkommission Sevelen, ergriff das Wort, nachdem eine Teilnehmerin über die dürren Fichten aus dem Prättigau thematisierte. «Das sei ja schrecklich», meinte sie.

«Ja, das ist ja das Problem, dass dies Leute erschreckt.» Dabei wird vergessen, dass die Fichten dort nicht standortgerecht sind. Man hat sie seinerzeit gepflanzt. «Ökologisch gesehen ist der Borkenkäfer ein Waldbauer, der den Umbau Richtung Natur eigentlich beschleunigt.» Frank Kummer bestätigte die Ausführung von Götz kurz und bündig: «Das ist absolut richtig.»

Man könne deshalb in der Schweiz nicht von einem Waldsterben sprechen, sagte Krumm.

«Ich kenne kaum einen Standort in der Schweiz, bei dem das Wort Waldsterben angebracht wäre. Der Wald stirbt nicht, der Wald verändert sich. Es ist keineswegs so, dass dadurch der Lebensraum tot ist. Es werden gewisse Baumarten verschwinden und andere werden kommen.»

Sorgen müsse man sich dort machen, wo es Monokulturen gibt. Dort besteht die Gefahr. «Was es wirklich braucht, ist die Vielfalt auf allen Ebenen.» Mit diesen Worten beendete Frank Krumm seine Ausführungen zu «Wald und Zukunft».

Die 40 Teilnehmenden pflanzten 20 Eichen.

Im Einsatz fürs Geissbergtobel

Das Referat von Frank Krumm öffnete vielen das Verständnis, dem Wald Sorge und den Veränderungen Rechnung zu tragen. So begaben sich am Samstagvormittag 40 Teilnehmende ins Geissbergtobel. Dort pflanzten sie 20 Eichen. Nach getaner Arbeit wurden die Wanderer in Sevelen mit einem Imbiss belohnt.