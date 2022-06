Kantonsrat St.Gallen Hormone, Medikamente, Schwermetalle und Chemie: Politischer Vorstoss verlangt Reduktion von Mikroverunreinigungen in der ARA Der Frümsner EVP-Kantonsrat Hans Oppliger hat zusammen mit zwei weiteren Vertretern im Kantonsrat eine Interpellation mit dem Titel «Abwasserreinigungsanlagen in den Nährstoffkreislauf einschliessen» eingereicht. Es sei unabdingbar, dass bei der kommenden Sanierung der ARA im Kanton St. Gallen die Mikroverunreinigungen weiter reduziert werden.

Mikroverunreinigungen entgegenwirken: Politik erhebt Forderungen bei Sanierungen der ARA im Kanton St.Gallen. Bild: Heini Schwendener

Unter dem Aspekt des sorgsamen Umgangs der endlichen Energiereserven, der Reduktion von Nährstoffüberflüssen und einer möglichst grossen Unabhängigkeit bei Energie und Dünger müssten alternative Formen der Stickstoffproduktion gefördert werden, betonen die Poli­tisierenden. Die ressourcenbedingte Behandlung von Abwasser- und Klärschlamm könne ein Teil der Lösung sein. Es gebe einige Beispiele in der Schweiz, die bei der Rückgewinnung von Stickstoff in Kläranlagen in der Schweiz Pioniere seien.

Stickstoff – «der eigentliche Motor des Lebens»

Die heutige Situation mit den Einträgen von Medikamen­tenrückständen, Hormonen, Schwermetallen, Industrie- und Haushaltschemikalien sei für die Gewässer eine grosse Belastung. Nebst dem Schutz der Gewässer vor Mikroverunreinigungen sollte mit der Sanierung der ARA im Kanton aber auch das Thema Nährstoffkreislauf berücksichtigt werden. Der Kreislauf der Nährstoffe über produzierte Futter- und Lebensmittel, über die Konsumation der Menschen und die Ausscheidung über das Abwasser sei nicht geschlossen. Insbesondere beim Stickstoff – «dem eigentlichen Motor des Lebens» – sei die Rückgewinnung und Wiederverwendung aus Abwasser noch wenig etabliert.

Von der Kantonsregierung wollen Hans Oppliger und sei­-ne Ratskollegen wissen, ob der Kantonsregierung Erkenntnisse aus der Rückgewinnung von Stickstoff im Betrieb der ARA Altenrhein bekannt sind und wie diese interpretiert werden. Weiter auch, welchen Nutzen sie in der Stickstoffrückgewinnung beim Abwasser auf den Nährstoffkreislauf, den gesamtheitlichen Energieverbrauch und die Auswirkungen auf die Reduktion der Nährstoffverluste sieht. Und weiter heisst es in einer Fragestellung: «Sieht die Regierung die Möglichkeit, die Stickstoffrückgewinnung aus dem Abwasser als Teil der künftigen Sa­nierung bei allen Abwasser­reinigungsanlagen im Kanton St. Gallen umzusetzen?».

Der Inhalt der Interpellation bezieht sich auf das im Januar 2016 auf Bundesebene in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz. Es hatte zur Folge, dass Kläranlagen an belasteten Gewässern bis Ende 2035 eine zusätzliche Reinigungsstufe ge­gen Spurenstoffe einbauen müssen. Betroffen waren zu Beginn rund 100 Kläranlagen in der Schweiz. Neu soll diese Regelung nun auf alle rund 740 Kläranlagen im Land ausgeweitet werden.

40 Prozent kommtaus der Landwirtschaft

Die drei Kantonsräte und 17 Mitunterzeichnende halten fest, dass etwa 60 Prozent der Mi­kroverunreinigungen in den Schweizern Gewässern aus ARA sowie aus Industrie und Gewerbe, 40 Prozent aus der Landwirtschaft stammen. Damit die Problematik ganzheitlich angegangen wird, sei es notwendig, dass die ARA rasch und gesamthaft saniert werden. (ab)