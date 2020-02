Kantonsräte Barbara Dürr, Sascha Schmid, Ivan Louis und Katrin Frick sind für eine «Lohnerhöhung» Vier Kantonsräte aus der W&O-Region nehmen Stellung zur Entschädigung, die sich der Kantonsrat selbst erhöht hat.

Lohnerhöhung? Ja, bitte, sagen vier Kantonsräte der Region Werdenberg & Obertoggenburg. Martin Rüetschi/Keystone

(wo) Mit dem Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Entschädigung der Mitglieder und der Fraktionen des Kantonsrates hat der St.Galler Kantonsrat am Dienstag Anpassungen vorgenommen und unter anderem die Taggelder erhöht.

Der W&O hat vier Kantonsratsmitglieder aus der Region gefragt: «Warum haben Sie den höheren Entschädigungen «in eigener Sache» zugestimmt?» bzw. «Warum haben Sie die höheren Entschädigungen ‹in eigener Sache› abgelehnt?»

Barbara Dürr: «Erhöhung finde ich angemessen»

Barbara Dürr, CVP, Gams

Ein Kantonsratsmandat beschränkt sich bekanntlich nicht nur auf die eigentlichen Sessionstage. Damit sich jedes Mitglied eine Meinung bilden kann, braucht es eigene Vorbereitungen, Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen und die Teilnahme an Veranstaltungen von Verbänden und Interessengruppierungen. Effektiv entschädigt werden die Sitzungstage der Kommissionen und Fraktionen sowie die eigentlichen Sessionen. Für Kommissionssitzungen muss man oft kurzfristig verfügbar sein.

Dies bedingt eine grosse Flexibilität seitens Arbeitgeber und eine verlässliche Stellvertretung am Arbeitsplatz während der Abwesenheiten. Deshalb finde ich die Erhöhung der Entschädigung angemessen. Die höheren Entschädigungen tragen dazu bei, dass niemand aus finanziellen Gründen von einem Kantonsratsmandat ausgeschlossen wird.

Öffentliche Ämter müssen angemessen entschädigt werden, damit es für jedermann/jedefrau möglich ist, ein solches zu übernehmen.

Sascha Schmid: «Mehr Lohn und Transparenz»

Sascha Schmid, SVP, Grabs

«Ich habe die Lohnerhöhung unterstützt, jedoch auch verlangt, dass die Bevölkerung über unsere Lohnerhöhung entscheiden darf. – Wie das zusammenpasst?

Jeder Schweizer Bürger soll die Möglichkeit haben, ein Kantonsratsmandat auszuüben – unabhängig vom Einkommen. Dass man mit der heutigen Entschädigung nicht reich wird, haben einige Kantonsräte unter dem «Hashtag» #TransparenzFürsVolk gezeigt. Für mein Engagement im Kantonsrat habe ich im Jahr 2019 für rund 300 Stunden Arbeit 7832 Franken erhalten – Spesen inklusive. Ich bin jedoch auch überzeugt, dass wir als Volksvertreter den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft schuldig sind. Schliesslich bezahlen genau Letztere mit ihren Steuern das Gehalt der Kantonsräte. Bei einer markanten Lohnerhöhung um fast zwei Drittel mit jährlichen Mehrkosten von rund 860000 Franken ist es angemessen, dass das Volk abschliessend über die Lohnerhöhung entscheiden kann.»

Ivan Louis: «Viele nehmen sich nicht genügend Zeit»

Ivan Louis, SVP, Nesslau

Es ist unschön, dass der Kantonsrat den Lohn für sich selbst beeinflussen kann. Das ist aber kaum anders möglich. Die Erhöhung kann zudem mittels Ratsreferendum dem Stimmvolk vorgelegt werden. Das werde ich unterstützen.

Die Anpassung des Taggelds von 250 Franken auf 400 Franken habe ich mitgetragen, wie auch die Senkung auf 200 Franken für kurze Sitzungen. Dies vor allem, weil ich immer wieder feststelle, dass sich viele Parlamentsmitglieder nicht genügend Zeit nehmen können oder wollen für die politische Tätigkeit.

Das sieht man insbesondere in den Kommissionen, wo bekanntlich die entscheidende politische Arbeit geleistet wird. Dort sind oftmals dieselben Ratsmitglieder delegiert. Es wäre wünschenswert, dass sämtliche Ratsmitglieder etwa gleichmässig an der parlamentarischen Arbeit mitwirken könnten. Ich hoffe, dass die Anpassung der Entschädigung dafür ein zweckmässiges Mittel ist. Es ist zentral für unser Milizsystem, dass alle gewählten Parlamentsmitglieder auch an der Arbeit teilnehmen können.

Katrin Frick: «Beim Vergleich liegen wir tief»

Katrin Frick, FDP, Buchs

Das ist eine Entscheidung bei der ich hin- und hergerissen war. Ich und meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Kantonsrat, weil wir eine Leidenschaft für diese Aufgaben und Themen haben, weil wir einen Sinn in dieser interessanten Arbeit sehen. Auch wichtig ist es, dass sich ein Kantonsratsmandat alle leisten können, dazu gehört eine einigermassen vernünftige Entschädigung. Beim Vergleich mit anderen Kantonen liegen wir tief. Die zeitlichen Aufwendungen werden bei weitem nicht gedeckt. Für die Zeit im Kantonsrat muss man sich für einige Tage im Jahr von der Arbeit freinehmen, unbezahlter Urlaub, Ferientage. Ich denke, dass sich dies nicht alle Bürger leisten können, wohl immer weniger. Deshalb habe ich mich nach reiflichem Überlegen entschieden für die vorgeschlagene Erhöhung der Entschädigung zu stimmen. Ein solches Mandat muss für jede Frau, jeden Mann nicht nur attraktiv, sondern auch leistbar sein.