Kantonspolizei startet Zeugenaufruf: Unbekannte sprengen Raiffeisen-Bancomat in Sevelen und fliehen mit der Beute In der Nacht auf Donnerstag haben zwei Unbekannte den Bancomaten der Raiffeisenbank in Sevelen gesprengt. Dabei entstand Sachschaden von über 100'000 Franken.

Unbekannte sprengten den Bancomaten der Raiffeisenbank Sevelen. (Bild: Reto Vincenz)

(wo/evw) Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen haben Unbekannte einen Bancomaten der Raiffeisen-Bank in Sevelen gesprengt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag um kurz nach 1.30 Uhr. Die Diebe flüchteten anschliessend in eine unbekannte Richtung.

Auf welche Weise die Täter den Bankautomaten sprengten, ist noch unklar, ebenso die Höhe des gestohlenen Bargeldes. Aber der Sachschaden, welcher vor allem am Automaten und am angrenzenden Gebäude entstanden sei, belaufe sich auf rund 100'000 Franken.

Obwohl sofort eine Fahndung mit mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, Grenzwächtern und einem Polizeihund eingeleitet wurde, konnten die Täterschaft bisher noch nicht gefasst werden.

Aufgrund der jetzigen Informationen, könnte es sich um einen weiblichen und einen männlichen Täter handeln. Der Mann sei zwischen 180 und 190 cm gross und habe eine athletische Statur. Während die Frau mit eher fester Statur zwischen 160 und 170cm gross sein dürfte.