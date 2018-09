Kantischüler üben sich als Chefs Heute Freitag geht an der Kantonsschule Sargans die Wirtschaftswoche der Handels-und Industriekammer St. Gallen-Appenzell zu Ende. Dabei übernahmen 35 Schülerinnen und Schüler zur Probe die Rolle von Kaderleuten. Denise Alig

René Grob von der Abteilung Anwendungstechnik der Flumroc vermittelte den Schülerinnen und Schülern Wissenswertes. (Bild: Denise Alig)

Urs Niggli, Emil Mächler und Simon Fuchs, drei Fachleute aus der Privatwirtschaft, leiten in diesem Jahr im Auftrag der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell die traditionelle, seit 1979 zur Durchführung gelangende Wirtschaftswoche der Kantonsschule Sargans. Mit dabei sind 35 Kantischülerinnen und -schüler der Abteilung Fachmittelschule.

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die anspruchsvolle Aufgabe, eine Woche lang ein Unternehmen zu führen und dabei erst noch erfolgreich zu sein (siehe Kasten). Die Arbeit der interimistischen Firmen-, Finanz- und Marketingchefs erfolgt in fünf Gruppen und wird sukzessive vom Computer mit Punkten bewertet. Dabei sind laut Niggli von jedem Unternehmen nicht weniger als 37 wichtige Entscheidungen zu treffen. Das siegreiche Unternehmen wird Ende der Woche ausgezeichnet.

Parfüm als Übungsgegenstand

«Die Schülerinnen und Schüler haben den Auftrag, ein Parfüm der Preisklasse von unter 100 Franken erfolgreich im Markt zu positionieren», erklärt Niggli. Dabei würden insgesamt vier Geschäftsjahre simuliert. «Jede Gruppe hat am Ende ein Marketingkonzept zu erstellen sowie ein Werbeplakat und ein Werbevideo zu präsentieren», so Niggli. Zum Abschluss würden fünf «richtige» Generalversammlungen abgehalten, an denen die Unternehmensleitungen gegenüber den Aktionären Rechenschaft über ihre Tätigkeit ablegen müssten.

Flumroc – ein gutes Beispiel aus der Praxis

Mitte Woche bot sich den Schülerinnen und Schülern der Kanti Sargans im übrigen die Möglichkeit, einen der grössten Betriebe der Region, die Flumroc in Flums, zu besichtigen. «Es ist naheliegend, die Wirtschaftswoche mit einem guten Beispiel aus der Praxis anzureichern», sagt Niggli dazu. Die Betriebsbesichtigungen in zwei Gruppen fanden am vergangenen Mittwochnachmittag statt. Als Leiter amteten René Grob und Patrick Sägesser. Die beiden in der Abteilung Anwendungstechnik tätigen Flumroc-Mitarbeitenden stellten den Besucherinnen und Besuchern «ihr» Unternehmen denn auch auf kompetente und sympathische Weise vor.

René Grob etwa betonte, dass der Rohstoff für die von der Flumroc hergestellte qualitativ hochwertige Steinwolle aus der Nähe stamme. «Die Steine stammen aus Felsberg und Zernez in Graubünden sowie aus dem Vorarlberg», sagte Grob gegenüber den Schülerinnen und Schüler.

Zehn Prozent Lernende

Nicht weniger als 250 Tonnen Steinwolle werden in Flums täglich produziert. Auf der ursprünglich als Baumwollfabrik konzipierten Anlage mit Bahnanschluss arbeiten 230 Mit- arbeitende. Davon sind zehn Prozent Lernende. Die grosse Zahl von Ausbildungsplätzen ist seit jeher Teil der Flumroc-Philosophie.