Kantonaler Hauseigentümmerverein gibt in Buchs seine Kandidaten für die Wahlen bekannt Über 80 Delegierte und Gäste aus Politik, Wirtschaft und befreundeten Verbänden besuchten die 102. Delegiertenversammlung des kantonalen Hauseigentümervereins. Dabei wurden wurde viel politisiert.

Walter Locher führte durch die DV im Atrium. (Bild: Leader/Marlies Thurnheer)

(pd) Regierungsrat Bruno Damann überbrachte die Grussworte der St. Galler Regierung und betonte, dass es wichtig sei, mit dem HEV einen verlässlichen Ansprechpartner zu haben, wenn es um Fragen rund ums Haus- und Grundeigentum gehe.

HEV-Präsident Walter Locher zeigte in seiner Ansprache auf, dass über die derzeit zahlreichen Kundgebungen und Streiks gezielt Sachzwänge zu behaupteten Missständen in der Lösung anstehender Probleme aufgebaut würden. Man wolle damit Entscheidungsträger provozieren und falsche Reaktionen zum Gegenstand neuer Aktionen machen. Würden dann die Konflikte ins Parlament getragen, dienten sie dem Erreichen von Macht, um neue Verbote, Abgaben und Bevormundungen einzuführen.

Eigenverantwortung ist gefragt

Herausforderungen wie etwa Klimafragen oder die Gleichstellung von Mann und Frau bräuchten aber Lösungen, welche auf Eigenverantwortung und Anreizen aufbauen. Als der Freiheit verpflichtete Haus- und Grundeigentümer müsse man immer wieder entlarven, dass Klima-, Gender- und andere Streikaktionen vor allem ein geschicktes Mittel der Linken und Grünen seien, die nächsten Wahlen zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Die anzugehenden Themen in der Legislatur 2020 bis 2023 in Bundesbern seien zahlreich, so Locher. Die Abschaffung des Eigenmietwertes, eine verantwortungsvolle und liberale Energiepolitik, eine massvolle Revision und Weiterführung im Bereiche der Raumplanung, ein liberaleres Mietrecht und die Bekämpfung eigentümerfeindlicher Initiativen sowie die Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts verlangten vom HEV die volle Aufmerksamkeit.

Spitzenkandidaten des HEV

Entsprechend müsse es gemäss Locher gelingen, bei den anstehenden eidgenössischen Wahlen Persönlichkeiten nach Bern zu schicken, die mit den besonderen Problemen vertraut seien und die liberalen Lösungsansätze kennen. Der HEV Kanton St. Gallen wird deshalb an den Wahlen 2019 folgende Spitzenkandidaten unterstützen: Thomas Ammann, Rüthi, CVP, Nationalrat; Marcel Dobler, Rapperswil-Jona, FDP, Nationalrat; Patrick Dürr, Widnau, CVP, Kantonsrat; Barbara Keller-Inhelder, Jona, SVP bisher; Thomas Müller, Rorschach, SVP bisher, Nationalrat; Beat Tinner, Wartau, FDP, Kantonsrat, Fraktionspräsident, Gemeindepräsident.

Erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl

Die Mitgliederentwicklung war im vergangenen Verbandsjahr weiterhin erfreulich. Die Marke von über 30000 Mitgliedern konnte durch entsprechende Werbeanstrengungen gehalten werden.