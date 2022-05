Finanzielle Unterstützung Kaffeehalt für guten Zweck: In Trübbach werden Grenzen überschritten Der Verein «grenzen überschreiten» organisiert seit 2010 eine Tour, die man mit Velo, Inline-Skates und Handbikes absolviert. Am Wochenende fand ein Halt in Trübbach statt.

Einen angeregten und angenehmen Halt in Trübbach eingelegt: der Verein «grenzen überschreiten» unterwegs.

Ziel dieses engagierten Teams ist es, Geld zu sammeln für Menschen mit Multipler Sklerose (MS), deren Therapien finanziell nicht unterstützt werden. Es werden Therapien für Patienten bezahlt, welche durch die Krankenkassen nicht übernommen werden. Es gibt immer wieder Fälle, welche von den Vertrauensärzten der Versicherungen abgelehnt werden und die Therapie dringend nötig hätten. Der Aufenthalt und die Behandlungen ermöglichen MS-Betroffenen eine Verbesserung der Symptome und Erhalt der Selbstständigkeit.

Apfelstrudel und Schinkengipfeli

Mit dem Anlass will der Verein aufzeigen, dass man die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit überschreiten und gemeinsam ein gestecktes Ziel erreichen kann.

Heuer sind die Teilnehmenden in der Ostschweiz unterwegs. Start war letzten Samstag in Sedrun mit dem Etappenziel Chur. Am Sonntag folgte die Strecke von Chur nach Oberriet. In Trübbach erwartete die Teilnehmer ein Zwischenstopp mit Getränken, Apfelstrudel und selbst gemachten Schinkengipfeli. Nach der Stärkung und angeregter Unterhaltung fuhren alle gut gelaunt auf dem Rheindamm weiter. Das Endziel liegt am Samstag in Zürich Wollishofen. (pd)