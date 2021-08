Käseprämierung Strahlender Sieger: Stadelmanns Bloderkäse erreicht 18.1 von 20 Punkten Am Freitag war es wieder soweit: Von den 13 Proben, davon zehn Bloder- und drei Sauerkäse, wurden vier Produkte mit einer Urkunde für sehr gute Qualität belohnt. An der HV des Vereins Sauerkäse-Bloderkäse in Haag, durchgeführt unter der Leitung von Vereinspräsident Hans Oppliger, gab Jurypräsident Otto Gerner die Resultate bekannt.

Thomas und Marianne Stadelmann mit den Auszeichnungen für ihren Bloder- und Sauerkäse. Bild: Adi Lippunerd

Seit rund 20 Jahren produziert Thomas Stadelmann von der Käserei Stofel AG in Unterwasser Bloderkäse. «Als Entlebucher musste ich mich mit dieser regionalen Spezialität zuerst vertraut machen», blickt er zurück. Dank kontinuierlicher Arbeit hat er sich nicht nur einen zunehmend grösser werdenden Kundenstamm für seine AOP-Spezialität geschaffen, er holte dieses Jahr bei der Prämierung der Bloder- und Sauerkäse auch den Tagessieg mit 18,1 von möglichen 20 Punkten bei Bloderkäse AOP in der Normkategorie und 17,6 Punkte beim Sauerkäse, freie Kategorie.

Jeweils gegen Ende der Alpzeit, wenn der reife Sauerkäse AOP die vorgeschriebenen 60 Tage Reifezeit hinter sich hat, treffen sich die Mitglieder des Vereins Sauerkäse-Bloderkäse zur HV. Am Nachmittag des gleichen Tages rangieret die Jury die eingereichten Produkte nach genau vorgeschriebenen Kriterien und informiert am Abend über das Resultat.



Auffallend viele Käse haben einen zu hohen Salzgehalt

Am Freitag war es wieder so weit: Von den 13 eingereichten Proben, davon zehn Bloder- und drei Sauerkäse, wurden vier Produkte mit einer Urkunde für sehr gute Qualität belohnt. Ab der abendlichen HV im Gasthaus Kreuz in Haag, durchgeführt unter der Leitung von Vereinspräsident Hans Oppliger, gab Jurypräsident Otto Gerner die Resultate bekannt.

Georg Sandrell (ganz rechts), Sohn des Senns der Alp Tesel, Michael Sandrell, probiert nach der Versammlung die zur Bewertung eingereichten Bloderkäse. Bild: Adi Lippuner

Dieses Jahr wurden insgesamt 13 Produkte, davon 10 Bloder- und 3 Sauerkäse zur Prämierung eingereicht. Hans Stadelmann, Vizepräsident des Vereins, übernimmt jeweils die Aufgabe, die Proben zu anonymisieren, damit die fünfköpfige Jury ihre Bewertung nach den vorgegebenen Kriterien und ohne Wissen, wer den Käse produziert hat, vornehmen kann. «Auffallend war dieses Jahr, dass acht Käse einen zu hohen Salzgehalt aufwiesen», betonten sowohl Otto Gerner als auch Hans Stadelmann.

«Dies zeigte sich nicht nur in der sensorischen Prüfung, sondern auch im Laborbericht.»





Ausgewogen und genau so, wie die regionale Spezialität sein soll, zeigten sich die Produkte des Tagessiegers. Für Thomas Stadelmann sind die beiden Urkunden eine Bestätigung seiner Tätigkeit. Er habe mit kleinen Mengen begonnen, und zwar unter der Anleitung des inzwischen verstorbenen Ernst Schwendener.

«Schrittweise eignete ich mir damals das nötige Wissen an, fragte bei älteren Bauern und Älplern nach und gewann immer mehr Sicherheit.»

Wichtig sei, sich bei der Herstellung von Bloderkäse genügend Zeit zu lassen. «Mit Hektik wird kein gutes Produkt gemacht», so seine Erfahrung. Zudem müsse die regionale Spezialität gemäss Kundenwünschen produziert werden. «Als Käser habe ich mich der Nachfrage anzupassen, sonst bleiben die Produkte im Laden.»

Ehefrau Marianne Stadelmann, sie ist für den Verkauf im Geschäft zuständig, betont, dass der Käse mit hohem Eiweiss- und tiefem Fettgehalt von rund drei Prozent den heutigen Ernährungswünschen entgegenkomme.

Käser Thomas Stadelmann. Michel Canonica

«Wir haben zunehmend Kundschaft aus dem städtischen Bereich, welche die regionale Spezialität für sich entdecken.»

Eine der Hauptaufgaben des Vereins Bloder-Sauerkäse ist es, das regionale Produkt bei der Kundschaft bekannt zu machen. Wegen der Corona-Einschränkungen konnten im Berichtsjahr keine Aktivitäten stattfinden, war von Hans Oppliger zu hören. Wie Kassier Otto Gerner bekanntgab, wurde bei einem Ertrag von gut 13 700 Franken ein Einnahmenüberschuss von 930 Franken verbucht. Der Verein hat 45 Mitglieder, eines mehr als im Vorjahr, der Beitrag wird bei 50 Franken belassen.



Im laufenden Jahr sollten, wenn es die Situation zulässt, Mitte Oktober der Käsemarkt in Rapperswil und Ende Oktober der Käsemarkt in Appenzell durchgeführt werden. Der Swiss Cheese Award wurde auf 2022 verschoben und als weiterer wichtiger Anlass für die regionalen Produzenten steht im kommenden Frühjahr das Wurst-Chäs-Fest in Wattwil auf dem Programm.